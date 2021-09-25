О телефонном разговоре Министра иностранных дел России С.В.Лаврова с Госсекретарем США Э.Блинкеном

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

6 октября по инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с Государственным секретарем США Э.Блинкеном.

Собеседники обменялись мнениями о перспективах восстановления полноценной реализации Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию вокруг иранской ядерной программы (СВПД), а также обсудили ряд актуальных вопросов двусторонней повестки дня.