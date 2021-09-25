О встрече Ректора Дипломатической академии МИД России А.В.Яковенко с Посланником Президента Венесуэлы А.Чавесом

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

4 октября Ректор Дипломатической академии А.В.Яковенко провел встречу с венесуэльской делегацией в составе Посланника Президента, Заместителя Председателя Единой социалистической партии Венесуэлы А.Чавеса, Заместителя Министра иностранных дел И.Хиля и Посла в России К.Фариа.

В ходе обстоятельной беседы стороны обменялись оценками развития международной ситуации, обсудили состояние и перспективы углубления двустороннего взаимодействия. Отметили близость подходов России и Венесуэлы к ключевым темам глобальной и региональной повестки дня, приверженность обеих стран делу отстаивания неукоснительного соблюдения международного права и принципов Устава ООН.

А.Чавес рассказал об эволюции внутриполитической обстановки в Венесуэле, в частности ходе организации региональных и муниципальных выборов, которые пройдут в ноябре с.г.

А.В.Яковенко подробно информировал об основных направлениях работы по подготовке дипломатических кадров, а также запланированных к проведению в ноябре с.г. курсах повышения квалификации для венесуэльских дипломатов.

В контексте предстоящего в октябре с.г. в Москве заседания Межправительственной Российско-Венесуэльской комиссии высокого уровня обсуждалась возможность организации выступления в Дипломатической академии Председателя Венесуэльской части Комиссии, Вице-президента Венесуэлы по экономическим вопросам Т.Эль-Айссами.

Подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее углубление российско-венесуэльского сотрудничества, в том числе в области образовательных обменов и подготовки совместных научных исследований.