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5.10.2118:01

О встрече Ректора Дипломатической академии МИД России А.В.Яковенко с Председателем Национального Собрания Республики Армения А.Р.Симоняном

1976-05-10-2021

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

 

5 октября Ректор Дипломатическом академии МИД России А.В.Яковенко встретился с Председателем Национального Собрания Республики Армения А.Р.Симоняном. В беседе принял участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Армения в России В.С.Тоганян.

Ректор подробно информировал А.Р.Симоняна о новых направлениях деятельности Академии. Отметил, что в Москве ожидают группу дипломатов из Армении в ноябре этого года.

Стороны подробно обсудили тему нагорно-карабахского урегулирования и ситуацию в регионе.

А.Р.Симонян выступил перед слушателями Академии на тему: «Армения сегодня и завтра» и ответил на многочисленные вопросы.

 

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