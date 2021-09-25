О встрече Ректора Дипломатической академии МИД России А.В.Яковенко с Председателем Национального Собрания Республики Армения А.Р.Симоняном

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

5 октября Ректор Дипломатическом академии МИД России А.В.Яковенко встретился с Председателем Национального Собрания Республики Армения А.Р.Симоняном. В беседе принял участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Армения в России В.С.Тоганян.

Ректор подробно информировал А.Р.Симоняна о новых направлениях деятельности Академии. Отметил, что в Москве ожидают группу дипломатов из Армении в ноябре этого года.

Стороны подробно обсудили тему нагорно-карабахского урегулирования и ситуацию в регионе.

А.Р.Симонян выступил перед слушателями Академии на тему: «Армения сегодня и завтра» и ответил на многочисленные вопросы.