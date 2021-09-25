О проведении 7-го раунда российско-узбекистанских межведомственных консультаций высокого уровня по региональной безопасности в Центральной Азии

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

5 октября в Ташкенте прошел 7-й раунд российско-узбекистанских межведомственных консультаций высокого уровня по региональной безопасности, в которых принял участие заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации А.Ю.Руденко.

Состоялся подробный и обстоятельный обмен мнениями по актуальным вопросам поддержания стабильности и безопасности в регионе Центральной Азии в контексте эволюции ситуации в Афганистане. Обсуждены дополнительные меры противодействия исходящим с территории этой страны угрозам и вызовам.

С обеих сторона была подчеркнута заинтересованность в дальнейшем углублении многопланового сотрудничества в духе отношений стратегического партнерства и союзничества между Российской Федерацией и Республикой Узбекистан.