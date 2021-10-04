О встрече Министра иностранных дел России С.В.Лаврова с Исполнительным секретарём Подготовительной комиссии Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний Р.Флойдом

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

5 октября Министр иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавров встретился с находящимся с визитом в России Исполнительным секретарём Подготовительной комиссии Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ПК ОДВЗЯИ) Р.Флойдом.

Обсуждались вопросы взаимодействия с ПК ОДВЗЯИ.

В ходе беседы была акцентирована важность продолжения работы по универсализации ДВЗЯИ в интересах укрепления международного мира и безопасности.

С.В.Лавров подчеркнул, что Российская Федерация рассматривает ДВЗЯИ как уникальный международно-правовой инструмент, альтернативы которому нет. Подтверждена принципиальная российская линия на содействие скорейшему вступлению Договора в силу.