О встрече заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации А.В.Грушко с руководителем Управления по международной безопасности Федерального департамента иностранных дел Швейцарии Н.Оливьери

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

5 октября заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации А.В.Грушко принял руководителя Управления по международной безопасности Федерального департамента иностранных дел Швейцарии Н.Оливьери.

В ходе беседы были обсуждены ситуация в сфере европейской безопасности, отношения с ЕС и НАТО, а также перспективы сотрудничества в рамках ОБСЕ.