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5.10.2116:34

О встрече заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации А.В.Грушко с руководителем Управления по международной безопасности Федерального департамента иностранных дел Швейцарии Н.Оливьери

1973-05-10-2021

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

 

5 октября заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации А.В.Грушко принял руководителя Управления по международной безопасности Федерального департамента иностранных дел Швейцарии Н.Оливьери.

В ходе беседы были обсуждены ситуация в сфере европейской безопасности, отношения с ЕС и НАТО, а также перспективы сотрудничества в рамках ОБСЕ.

 

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