О заседании Коллегии МИД России

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

5 октября под председательством Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова состоялось заседание Коллегии МИД России на тему «Задачи экономической дипломатии с учетом последствий пандемии коронавируса».

В ходе заседания были всесторонне проанализированы текущее состояние и современные тенденции развития мировой экономики. Коллегия констатировала, что пандемия не только не сплотила мировое сообщество, а скорее наоборот – еще более рельефно обозначила разделительные линии. На этом фоне существенно возросла роль экономической дипломатии в международных отношениях.

Дискуссия сфокусировалась на проблематике повышения эффективности внешнеэкономической деятельности и координации усилий профильных ведомств и компаний по продвижению российских товаров и услуг на зарубежные рынки, привлечения иностранных инвестиций в отечественную экономику, противодействия незаконному санкционному давлению на Россию. В контексте усиливающегося тренда на цифровизацию, декарбонизацию и «озеленение» мировой экономики проанализированы национальные подходы на данных направлениях.

Обозначена важность более активного задействования для продвижения национальных интересов потенциала различных многосторонних форматов – ЕАЭС, БРИКС, «Группы двадцати», ВТО, ОЭСР, ШОС, АТЭС, ЧЭС.

Особое внимание было уделено вопросам международного сотрудничества в области противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19.

Рассмотрена проблематика внешнеполитического сопровождения развития транспортной и энергетической инфраструктуры, приграничного сотрудничества, повышения привлекательности туристической отрасли России. Обсуждены вопросы организации на территории нашей страны крупных международных конгрессно-выставочных мероприятий.

Итоги дискуссии отражены в принятом Коллегией постановлении.