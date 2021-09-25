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4.10.2118:42

Комментарий официального представителя МИД России М.В.Захаровой в связи с терактом в Кабуле

1971-04-10-2021

Осуждаем совершенный группировкой ИГИЛ 3 октября с.г. теракт у входа в мечеть в центре афганской столицы. В результате теракта по предварительным данным погибло 19 мирных жителей, более 30 человек ранены. Выражаем соболезнования семьям погибших и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим.

Отмечаем необходимость продолжения усилий, направленных на искоренение терроризма в Афганистане. Соответствующие заверения были даны руководством Движения талибов, которое заявило, что с афганской территории не будет исходить угроз безопасности третьим странам.

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