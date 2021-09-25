Комментарий официального представителя МИД России М.В.Захаровой в связи с терактом в Кабуле

Осуждаем совершенный группировкой ИГИЛ 3 октября с.г. теракт у входа в мечеть в центре афганской столицы. В результате теракта по предварительным данным погибло 19 мирных жителей, более 30 человек ранены. Выражаем соболезнования семьям погибших и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим.

Отмечаем необходимость продолжения усилий, направленных на искоренение терроризма в Афганистане. Соответствующие заверения были даны руководством Движения талибов, которое заявило, что с афганской территории не будет исходить угроз безопасности третьим странам.