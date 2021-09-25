О приветственном послании Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Ларова организаторам и участникам V Международного форума «Россия и Ибероамерика в глобализирующемся мире: история и современность»

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

4 октября в Санкт-Петербурге открылся V международный форум «Россия и Ибероамерика в глобализирующемся мире: история и современность», соорганизаторами которого выступают Санкт-Петербургский государственный университет и Институт Латинской Америки РАН при поддержке МИД России.

Министр иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавров направил приветственное послание организаторам и участникам мероприятия, которое в ходе пленарного заседания озвучил директор Латиноамериканского департамента МИД России, специальный представитель Министра по вопросам отношений со странами Латинской Америки и Карибского бассейна А.В.Щетинин.

«Ваш форум, отличающийся авторитетным составом и насыщенной программой, утвердился в качестве солидной экспертной площадки для комплексного обсуждения вопросов взаимодействия России со странами Латинской Америки, Карибского бассейна и Пиренейского полуострова. Сегодня, когда мир переживает действительно глобальные перемены, усилия по выстраиванию деполитизированного диалога в интересах укрепления доверия и взаимопонимания между народами заслуживают уважения и поддержки», - говорится в приветствии.

В мероприятии принимают участие представители МИД России, российских, европейских и латиноамериканских академических и общественно-политических кругов. Запланировано проведение тематических секций по истории, культуре, экономике и политике стран Ибероамерики. В первый день Форума А.В.Щетинин выступил с докладом на тему «Оценки развития политических процессов в Латинской Америке с точки зрения национальных интересов России».