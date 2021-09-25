О встрече заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации С.А.Рябкова с Посланником Президента Боливарианской Республики Венесуэла А.Чавесом

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

4 октября заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации С.А.Рябков встретился с Посланником Президента Боливарианской Республики Венесуэла, Послом Венесуэлы в Республике Куба А.Чавесом.

В ходе беседы, прошедшей в доверительной и конструктивной атмосфере, стороны обсудили актуальные вопросы международной повестки дня и двустороннего сотрудничества.

С российской стороны подчеркнут антигуманный характер введенных против Венесуэлы односторонних принудительных мер, подтверждена принципиальная позиция в пользу урегулирования внутривенесуэльских разногласий посредством инклюзивного диалога между всеми политическими и общественными силами страны при строгом соблюдении государственного суверенитета Венесуэлы.

Проведен заинтересованный обмен мнениями по ситуации в регионе Латинской Америки и Карибского бассейна, акцентирована необходимость скорейшего снятия американской блокады с Республики Куба.