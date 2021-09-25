Об итогах раунда российско-иранских межведомственных консультаций по международной информационной безопасности

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

1 октября в Москве состоялся очередной раунд российско-иранских межведомственных консультаций по международной информационной безопасности (МИБ).

Российскую делегацию возглавил специальный представитель Президента Российской Федерации по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности А.В.Крутских. Иран был представлен и.о. заместителя Министра иностранных дел по вопросам права и международным делам, Генеральным директором Главного управления МИД ИРИ по делам мира и международной безопасности Резой Наджафи.

В состав российской и иранской делегаций вошли представители заинтересованных органов государственной власти.

Повестка дня мероприятия включала широкий спектр вопросов сотрудничества в сфере обеспечения МИБ на международных площадках и в двустороннем формате.

Обменялись мнениями о стратегических подходах России и Ирана в области МИБ. Обсудили перспективы выстраивания прямого межведомственного диалога на основе российско-иранского межправительственного Соглашения о сотрудничестве в области информационной безопасности 2021 г.

Стороны приветствовали начало работы новой Рабочей группы ООН открытого состава (РГОС) по вопросам безопасности в сфере использования ИКТ и самих ИКТ 2021-2025. Российская делегация представила проект резолюции по МИБ Первого комитета 76-й сессии Генассамблеи ООН.

В ходе заседания российская сторона провела презентацию проекта конвенции по противодействию использованию ИКТ в преступных целях, официально внесенного Россией в качестве национального вклада в профильный спецкомитет ООН 27 июля 2021 г.

Достигнута договоренность о продолжении консультаций и проведении следующего раунда в Тегеране. Конкретные даты будут определены по дипломатическим каналам