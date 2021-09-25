Выступление и ответы на вопросы СМИ Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова в ходе совместной пресс-конференции с Министром иностранных дел Арабской Республики Египет С.Шукри по итогам переговоров, Москва, 4 октября 2021 года

Добрый день!

Провели хорошие переговоры. У нас обоюдное удовлетворение высоким уровнем и качеством двусторонних отношений. Они успешно и поступательно развиваются в соответствии с Договором о всестороннем партнёрстве и стратегическом сотрудничестве, подписанным Президентом Российской Федерации В.В.Путиным и Президентом Арабской Республики Египет А.Сиси и вступившим в силу в январе нынешнего года. Заинтересованы наращивать многостороннее взаимодействие во всех областях. Подчеркнули важность активной совместной работы по линии всех заинтересованных министерств и ведомств, включая и внешнеполитические ведомства. Приветствовали диалог между министерствами обороны, советами безопасности двух стран. Хорошо зарекомендовал себя такой формат, как регулярные встречи министров иностранных дел и обороны («2+2»). Договорились готовить очередную такую встречу в начале следующего года.

Весьма поступательно развиваются торгово-экономические связи. Несмотря на некоторое сокращение товарооборота в прошлом году, в начале нынешнего года поступательная тенденция возобновилась. Едины в том, что восстановлению позитивной динамики будет способствовать возобновление в августе нынешнего года полноценного авиасообщения между российскими городами и красноморскими курортами Египта.

Говорили о значении крупных, совместных инвестиционных проектов. Это и сооружение атомной электростанции «Эль-Дабаа», и создание российской промышленной зоны в Египте. Ключевую роль в расширении деловой кооперации играет Совместная двусторонняя комиссия по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. В июне этого года состоялось её очередное заседание, где сопредседатели – а это министры промышленности и торговли – наметили конкретные пути углубления нашего взаимодействия и расширения товарооборота.

Много говорили по целому ряду актуальных проблем современности. Наши страны выступают за центральную роль ООН, за необходимость руководствоваться нормами международного права при урегулировании существующих кризисов и конфликтов, в т.ч. на Ближнем Востоке и Африканском континенте. Договорились продолжать тесное взаимодействие по всем вопросам повестки дня ООН и других многосторонних форумов.

Обменялись мнениями о ситуации в Ливии и о том, как внешние игроки, включая Египет и Россию, могут помочь реализации договоренностей, достигнутых год назад в Женеве и, в т.ч. подготовиться к намеченным на 24 декабря общенациональным выборам. Отметили, что для успешной организации электорального процесса необходимо закрепление законодательной базы и дальнейшая работа по объединению государственных органов, воссозданию единых вооруженных сил.

Затронули тему вывода всех неливийских вооруженных групп и воинских подразделений из страны. У нас позиция ясная: эта мера должна осуществляться поэтапно и синхронизировано по времени, чтобы избежать риска нарушения существующего баланса сил, благодаря которому в Ливии уже больше года поддерживается перемирие.

Подтвердили важную роль миссии ООН по поддержке в Ливии в продвижении процесса ливийского урегулирования и в обеспечении роли международного сообщества «на земле».

Достаточно подробно говорили о вопросах политического урегулирования в Сирии на основе резолюции 2254 СБ ООН. Подчеркнули необходимость сохранения единства, территориальной целостности, суверенитета Сирийской Арабской Республики (САР), недопустимости потакания сепаратистским тенденциям. Отметили, что особое значение на нынешнем этапе имеет оказание сирийцам эффективной помощи в преодолении последствий многолетнего вооруженного конфликта. Выступили против попыток политизировать вопросы оказания гуманитарного содействия, включая помощь в скорейшем возвращении в свои дома беженцев и внутренне перемещенных лиц.

У нас единая позиция в отношении безальтернативности двухгосударственного принципа урегулирования палестино-израильского конфликта на общепризнанной международно-правовой основе. Исходим из того, что комплексное решение всех вопросов окончательного статуса возможно только через прямые переговоры между израильтянами и палестинцами. Мы всячески поощряем такие переговоры. Выступаем за возобновление деятельности «квартета» международных посредников по ближневосточному урегулированию в тесном сотрудничестве с представителями Лиги арабских государств (ЛАГ). Россия, как и Египет, много делает для того, чтобы помочь палестинцам восстановить свое единство и развивать межпалестинские контакты.

Переговоры были полезными. Они отражают высокое качество нашего стратегического взаимодействия.

Продолжение следует...