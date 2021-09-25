О встрече заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации С.А.Рябкова с руководителем Управления по международной безопасности Федерального департамента иностранных дел (ФДИД) Швейцарии Н.Оливьери

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

4 октября заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации С.А.Рябков встретился с руководителем Управления по международной безопасности ФДИД Швейцарии Н.Оливьери.

Обсуждались вопросы стратегической стабильности, а также некоторые другие вопросы контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения.