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4.10.2114:41

О встрече заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации С.А.Рябкова с руководителем Управления по международной безопасности Федерального департамента иностранных дел (ФДИД) Швейцарии Н.Оливьери

1965-04-10-2021

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

 

4 октября заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации С.А.Рябков встретился с руководителем Управления по международной безопасности ФДИД Швейцарии Н.Оливьери.

Обсуждались вопросы стратегической стабильности, а также некоторые другие вопросы контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения.

 

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