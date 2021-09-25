Вступительное слово Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова в ходе переговоров с Министром иностранных дел Арабской Республики Египет С.Шукри, Москва, 4 октября 2021 года

Уважаемый г-н Министр,

Дорогой друг,

Рады приветствовать Вас и Вашу делегацию в Москве.

Мы регулярно встречаемся. Искренне признателен за Ваше гостеприимство в апреле этого года в Каире. Надеюсь, сегодня ответим взаимностью.

Десять дней назад мы с Вами накоротке встретились в Нью-Йорке, смогли обсудить текущие вопросы, связанные с деятельностью Генассамблеи ООН. Это было полезно. Сейчас сможем более подробно обсудить все аспекты наших двусторонних отношений, особенно региональную и международную проблематику.

Такая частота контактов отражает качество наших отношений, закрепленное в Договоре о всестороннем партнерстве и стратегическом сотрудничестве, подписанном нашими президентами и вступившем в силу в январе 2021 г.

Также обсудим с Вами график предстоящих контактов, в том числе, важный механизм, который необходимо созвать в обозримом будущем, имею в виду встречу министров обороны и иностранных дел – т.н. «два плюс два».

Рад Вас видеть. Еще раз добро пожаловать.