О встрече Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с Председателем Национального Собрания Республики Армения А.Р.Симоняном

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

4 октября состоялась встреча Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с делегацией Национального Собрания Республики Армения во главе с его Председателем А.Р.Симоняном, находящимся в России с рабочим визитом по приглашению Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федераций В.И.Матвиенко.

В ходе беседы обсуждены актуальные аспекты российско-армянских отношений в политической, экономической и гуманитарной сферах, взаимодействие по линии международных организаций с акцентом на парламентскую составляющую.

В центре внимания сторон также находились вопросы безопасности и постконфликтного восстановления в регионе, деятельность Минской группы ОБСЕ.

Встреча прошла в доверительной и конструктивной атмосфере, присущей российско-армянским союзническим отношениям.