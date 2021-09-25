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4.10.2113:06

Вступительное слово Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова в ходе переговоров с Председателем Национального Собрания Республики Армения А.Р.Симоняном, Москва, 4 октября 2021 года

1962-04-10-2021

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Уважаемый господин Председатель,

Рады приветствовать Вас и Вашу делегацию. Ценим, что свой первый визит за границу в качестве Председателя Национального Собрания Республики Армения Вы совершаете в Российскую Федерацию. Это отражает союзнический характер наших отношений, стратегического партнерства. Знаю, что у Вас насыщенная программа визита, что является проявлением уровня, достигнутого в наших отношениях.

В России только что состоялись выборы в Государственную Думу. Она начинает со дня на день полноценно функционировать, включая состав всех соответствующих комитетов. Это позволит возобновить полноформатное сотрудничество и по парламентской линии.

Рады Вас видеть. Еще раз добро пожаловать.

 

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