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4.10.2111:30

Об ответных мерах в связи с объявлением сотрудника Посольства России в Северной Македонии «persona non grata»

1961-04-10-2021

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

 

4 октября Временный поверенный в делах Республики Северной Македонии в Российской Федерации О.Чаушевская-Димовская была приглашена в МИД России, где ей вручена нота Министерства об объявлении «persona non grata» сотрудника Посольства Северной Македонии в Москве.

Данная мера является ответом на принятое в августе с.г. северомакедонской стороной ничем не обоснованное решение объявить «persona non grata» дипломата Посольства России в Скопье.

 

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