О предстоящем визите в Россию Министра иностранных дел Египта С.Шукри

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

4 октября Министр иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавров проведет переговоры с Министром иностранных дел Арабской Республики Египет (АРЕ) С.Шукри, который посетит Россию с рабочим визитом.

Будут рассмотрены актуальные аспекты развития двустороннего политического диалога на высшем и высоком уровнях. Состоится обмен мнениями по вопросам дальнейшего наращивания взаимодействия в торгово-экономической сфере. Планируется обсудить ход реализации ряда совместных масштабных проектов, наиболее значимыми из которых являются строительство в Египте атомной электростанции «Эль-Дабаа» российского образца и создание Российской промышленной зоны в Экономической зоне Суэцкого канала АРЕ.

Значительное внимание будет уделено вопросам взаимодействия в области борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции, а также активизации культурно-гуманитарных связей, в том числе с учетом проведения в 2021 году Года гуманитарного сотрудничества России и Египта.

Главы внешнеполитических ведомств двух стран обменяются мнениями по текущей международной и региональной проблематике с акцентом на необходимость урегулирования кризисных ситуаций на Ближнем Востоке и на Африканском континенте политико-дипломатическими методами.

Рассматриваем Египет в качестве одного из ведущих партнеров России в регионе Ближнего Востока и Северной Африки.

По итогам официального визита Президента АРЕ А.Сиси в Россию 15-17 октября 2018 года в Сочи был подписан Договор между Российской Федерацией и Арабской Республикой Египет о всестороннем партнерстве и стратегическом сотрудничестве, вступивший в силу 10 января 2021 года.

На регулярной основе осуществляются контакты руководителей внешнеполитических ведомств двух государств. Предыдущий визит С.Шукри в Москву состоялся 27-31 октября 2020 года. 11-12 апреля с.г. С.В.Лавров посетил с визитом Каир.

С ноября 2013 года проведено пять раундов переговоров министров иностранных дел и обороны России и Египта в формате «2+2».

Пандемия новой коронавирусной инфекции оказала негативное воздействие на динамику двустороннего сотрудничества в торгово-экономической области. В 2020 году объем взаимной торговли снизился по сравнению с 2019 годом с 6,25 млрд долл. США до 4,54 млрд долл. США (на 27,4%).

Важную роль в продвижении деловой кооперации между двумя странами играет Совместная Российско-Египетская комиссия по торговому, экономическому и научно-техническому сотрудничеству, 13-е заседание которой прошло в Москве 23-24 июня 2021 года. Председатель Российской части – Министр промышленности и торговли Российской Федерации Д.В.Мантуров, председатель Египетской части – Министр торговли и промышленности Арабской Республики Египет Н.Гамеа.

Рассчитываем, что предстоящий визит будет способствовать дальнейшему продвижению нашего многопланового и взаимовыгодного партнерства с Египтом в интересах народов двух стран, укреплению мира и стабильности на Ближнем Востоке и на Африканском континенте.