Выступление Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова на XXIX Ассамблее СВОП, Москва, 2 октября 2021 года

Уважаемые коллеги,

Друзья,

Спасибо за приглашение. Я не чужой человек для СВОП. Стоял у истоков, поскольку его создатели любезно пригласили меня сотрудничать. Сейчас, когда мы входили в зал, отметил, сколько молодых лиц. С.А.Караганов сказал, что многих уже не знает. Это приятно. Главное, чтобы молодежь побольше пробивалась в президиум, а не просто впитывала информацию.

Ф.А.Лукьянов: Ровно это обсуждали перед Вашим приходом. Вы угадали.

С.В.Лавров: Видите, как мы одинаково мыслим. Значит, пока от времени не отстали. Главное - не отставать от времени не только в наших повседневных делах и в быту, но и в международной жизни. Не хотел подробно останавливаться в своем вступительном слове на том, что сейчас происходит на мировой арене. Этому посвящено множество статей, в том числе присутствующих здесь ученых, которые сидят за этим столом, и целого ряда других членов СВОП.

Эпоха в мировом развитии — это продолжающийся уже многие годы переход к глобальной многополярности. Этот переход от западноцентричной модели во главе с США к более демократичному и устойчивому миропорядку будет длительным.

Всем очевидно, что центр мировой жизни и развития сместится из Евроатлантики в АТР и его ключевую часть — Евразию. Международная жизнь становится более инклюзивной, с точки зрения того, что на нее влияет. Она вбирает в себя целый ряд связанных друг с другом факторов. Это модели развития, государственного устройства, политические традиции, культурно-цивилизационные коды и многое другое. Здесь не обойтись без осмысления всех этих процессов. Ясно одно, что традиционным балансом сил проблему решить устойчиво и надежно невозможно. Нужен баланс интересов.

Ф.А.Лукьянов написал недавно в одной из статей о том, что это сложное дело, но когда договариваешься (а такой шанс всегда есть, если начинаешь разговаривать), то решения, которые будут достигаться на основе консенсуса и компромиссов, будут неизмеримо устойчивее, надежнее, долгосрочнее, нежели то, что делается в узком кругу, а потом предлагается всем остальным как «истина в последней инстанции». Это сейчас происходит с западной концепцией «миропорядка, основанного на правилах». Она появилась на рубеже веков. Циркулировала в политологических кругах. Но после того, как на Украине состоялся госпереворот, крымчане высказались за воссоединение с Россией, и Запад решил «сорвать злость» на Российской Федерации за провал его собственного проекта, то он ввел концепцию «миропорядка, основанного на правилах» в доктринальные документы США, ЕС и НАТО. В развитие этой инициативы Запад придумывает множественные форматы такие, как: «Альянс мультилатералистов» (франко-германская инициатива), «Партнерство против безнаказанности за использование химического оружия», «Международное партнёрство в поддержку свободы информации», «Глобальное партнёрство по искусственному интеллекту», «Призыв к соблюдению международного гуманитарного права» — все это, посвящено темам, так или иначе стоящим на повестке дня ООН и организаций ее систем. Эти партнерства выносятся за универсальные рамки соответствующих структур с тем, чтобы без оппонентов, в своем кругу согласовать то, что нужно Западу. Затем это продвигается уже в ООН как, по сути дела, ультиматум. Если ООН с этим не соглашается (а там непросто в кругу стран, не разделяющих «ценности»), тогда они действуют в одностороннем порядке.

Сейчас одна из модных тенденций — Индо-Тихоокеанские стратегии, изобретенные США, воплощением которых стала «четверка» QUAD — США, Япония, Индия, Австралия — и недавнее создание блока AUKUS. Все это идет в русле размывания универсальных форматов в АТР, которые последние десятилетия существовали под эгидой АСЕАН и были асеаноцентричны: ВАС, Форум АСЕАН по безопасности, Совещания министров обороны АСЕАН и партнеров («АСЕАН плюс») и целый ряд других форматов. Они опирались на принцип консенсуса и вовлекали на условиях равноправия и взаимного учета интересов все без исключения ключевые страны региона, включая Китай, Индию, Японию, Россию.

Индо-Тихоокеанская концепция направлена на развал этой системы, опиравшейся на необходимость уважать неделимость безопасности, и открыто провозгласила своей целью сдерживание Китая. Эти правила проявляются и здесь. Сейчас на повестке дня созываемый США в декабре этого года «Саммит за демократию». Понятно, кто будет отбирать на него кандидатов. Это американская инициатива, они и будут определять, кто удостоится в их глазах называться демократией. Будет интересно даже «со спортивной точки зрения» посмотреть, кого туда пригласят. Уже слышал, что есть рассуждения, что целый ряд ключевых союзников США, особенно в ближневосточном регионе, никак не получается назвать демократиями, а не позвать нельзя. Посмотрим. Это потребует дипломатической изворотливости, но лиха беда начало.

Свежий пример: вчера или позавчера было объявлено, что Президент США Дж.Байден созывает в этом месяце саммит по кибербезопасности. Сказано, что приглашаются примерно 30 государств, хотя в рамках ООН вопросы кибербезопасности по российской инициативе, по инициативе многих других стран уже не один десяток лет обсуждаются, – почти 20 лет, если быть точным. В начале этого года была согласована резолюция, утвердившая пятилетний график функционирования переговорного формата рабочей группы открытого состава, т.е. открытого для всех членов ООН. Будем обсуждать проблемы, остро стоящие в сфере кибернетической безопасности, безопасности киберпространства. Эта тенденция, к сожалению, уже давно набирала темп и сейчас она достигла своего апогея. Видим в этой ситуации, что международные отношения становятся всё более сложными, многослойными, нелинейными и здесь необходим качественный экспертный анализ.

В МИД России внимательно следим и за работой СВОП, и за другими дискуссиями в политологических кругах, мозговых центрах, особенно за дискуссиями, которые не только анализируют мировую ситуацию, но и рассматривают внешнеполитический курс России и связанные с ним проблемы. Черпаем много полезных идей. Откровенно об этом скажу. Учитываем их при совершенствовании наших действий, при формировании новых концептуальных документов. Слышим критику, за которую, безусловно, признательны. От СВОП она всегда конструктивная, нацеленная на то, чтобы найти максимально выгодные для страны решения. Воспринимаем эту критику как образец и пример неравнодушного отношения и радения за общее дело. Так что спасибо вам за подсказки.

Нас иногда упрекают в том, что, в отличие от Запада, насаждающего свои установки повсеместно, в т.ч. через концепцию «миропорядка, основанного на правилах», нам не хватает идеологии во внешней политике. При всём уважении к людям, которые так иногда говорят, я имею собственное мнение и считаю, что не только советский, но и мировой опыт свидетельствуют о том, что идеологизация внешней политики – это проигрышный путь. По определению мессианство – это конфронтационная вещь. Оно отвлекает от истинных национальных интересов. Этому много исторических примеров. После того, как мы этот опыт в СССР испытали, то, по-моему, извлекли правильные уроки. Цель нынешнего курса, зафиксированного в одобренной Президентом Российской Федерации В.В.Путиным Концепции внешней политики, – создавать максимально благоприятные внешние условия для нашего внутреннего развития с точки зрения безопасности, экономических задач, социального положения граждан и улучшения наших позиций внутри страны. В отличие от США – это действительно так – у нас нет идеологических пристрастий, табу в отношениях с зарубежными партнёрами. Это является нашим методологическим, практическим преимуществом, поскольку позволяет играть активную роль, посредничая в урегулировании тех конфликтов, которые считаем важным держать на повестке дня, поддерживать контакты со всеми без исключения игроками и в том, что касается непримиримых государственных субъектов, и в том, что касается антагонистов внутри соответствующих стран, охваченных конфликтами.

Всегда будем отстаивать международное право, центральную роль ООН. Уже процитировал Ф.А.Лукьянова, теперь хочу С.А.Караганова процитировать: «Мы всегда знаем, что правда на нашей стороне». Давайте это считать нашей идеологией или идейным содержанием нашей внешней политики. Мы – постоянный член Совета Безопасности ООН, входим во все мало-мальски значимые механизмы глобального управления, прежде всего, в «Группу двадцати», но также и в Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество, многие другие форматы.

Многосторонние объединения с российским участием играют всё большую роль не только в формировании региональной повестки дня, но и в определении общемировых тенденций мирового развития. Недавно состоялись саммиты БРИКС, ОДКБ, ШОС. Их результаты наглядно иллюстрируют возрастание значения этих структур. Самоценный стратегический характер носят наши отношения с Китаем, Индией. На укрепление коллективного дипломатического лидерства нацелена инициатива Президента Российской Федерации В.В.Путина о созыве саммита пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН.

Опираясь на наш ресурсный, политический, стратегический потенциал, будем продолжать активно продвигать позитивную повестку дня, нацеленную на формирование условий для построения нового миропорядка, который должен не перечёркивать старый, а вернуться к истокам, заложенным в Уставе ООН.

Рассуждая о «правилах», которые Запад придумывает. Мы же не против правил, как таковых. Об этом говорил на Генеральной Ассамблее ООН. По большому счёту Устав ООН – это тоже свод правил, но правил, которые универсально применимы и приемлемы. Поэтому я там предложил хэштэг #НашиПравилаУставООН. По-моему, это отражает то, чего хотим добиваться с помощью наших международных усилий.

В заключение хочу ещё раз вернуться к опыту СВОП, к экспертному сопровождению нашей внешней политики. Мы в этом глубоко заинтересованы. На мой взгляд важно, что за последние годы всё больше именно в СВОП ощущается, что наше экспертное сообщество не только, и не столько анализирует западные политологические изыскания и аналитические работы, но всё больше самостоятельно формулирует глобальные оценки с точки зрения интересов России.

Поэтому ещё раз спасибо за приглашение! Предвкушаю интересную дискуссию и хотел бы узнать о чём шла речь, пока я отсутствовал. Вы меня заинтриговали.