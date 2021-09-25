О национальном празднике Гвинейской Республики

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

2 октября гвинейский народ, с которым нас связывают исторические отношения дружбы и сотрудничества, отмечает свой национальный праздник – День провозглашения независимости. Наша страна всемерно способствовала становлению гвинейской государственности. При ее поддержке в Гвинее были построены крупные объекты гражданской инфраструктуры (столичный университет, центральный стадион), запущены бокситодобывающие предприятия, реконструированы железные и автомобильные дороги, проведены геофизические поисково-съемочные работы, освоены большие площади сельскохозяйственных земель.

Помогали гвинейским друзьям и впоследствии. С марта 2014 г. Россия активно включилась в борьбу со вспыхнувшей в Гвинее, Либерии и Сьерра-Леоне эпидемией лихорадки Эбола, что позволило к 2016 г. остановить распространение этого грозного заболевания в Западной Африке.

Продолжаем оказывать комплексное содействие Гвинее, в том числе в торгово-экономической и гуманитарной сферах, подготовке национальных кадров, борьбе с COVID-19. В Гвинейской Республике успешно работают отечественные компании, прежде всего ОК РУСАЛ, специалисты Роспотребнадзора.

В связи с недавней силовой сменой власти Гвинея переживает непростые времена. Считаем крайне важным обеспечить скорейшее возвращение ситуации в конституционное поле. Полагаем безальтернативным путем выхода из текущего кризиса восстановление законности и правопорядка, отказ от насилия, организацию инклюзивного общенационального диалога. Поддерживаем посреднические усилия ЭКОВАС и Афросоюза, направленные на нормализацию обстановки в стране.

Уверены, что проверенные временем разносторонние связи между Россией и Гвинеей будут и далее плодотворно развиваться в интересах обоих государств. Хотели бы пожелать дружественному гвинейскому народу успешного преодоления нынешнего сложного периода в своей истории, успехов в обеспечении скорейшего возрождения страны, восстановления ее активной роли в международных делах, мира, процветания и благополучия.