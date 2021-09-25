О 30-летии дипломатических отношений между Российской Федерацией и Государством Бруней-Даруссалам

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

В связи с 30-й годовщиной установления дипломатических отношений состоялся обмен посланиями между Министром иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавровым и Вторым министром иностранных дел Государства Бруней-Даруссалам Э.Юсофом.

В поздравительной телеграмме С.В.Лаврова, в частности, подчеркнуто, что за прошедшие годы создана прочная основа для поступательного продвижения российско-брунейского политического диалога, углубления взаимодействия двух стран в региональных и международных делах, отмечен конструктивный вклад Брунея в укрепление стратегического партнерства Россия-АСЕАН и общие усилия по формированию инклюзивной архитектуры безопасности и сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе.