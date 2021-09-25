О продлении Советом Безопасности ООН мандата Миссии ООН по поддержке в Ливии

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

30 сентября Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюцию 2599 о «техническом» продлении мандата Миссии ООН по поддержке в Ливии (МООНПЛ) до 31 января 2022 г.

Этому предшествовали непростые и напряженные дискуссии в Совете Безопасности. К сожалению, членам СБ ООН не удалось найти компромиссную основу для согласования первоначального проекта резолюции, предусматривавшего изменение формата деятельности Миссии, в плане как ее структуры, так и мандата. Западные коллеги не смогли или не захотели учесть ряд принципиальных российских поправок к тексту документа, нацеленных, в частности, на обеспечение нормального функционирования МООНПЛ на крайне важном этапе политического урегулирования в Ливии в преддверии намеченных на 24 декабря с.г. президентских и парламентских выборов, а также отражающих, по сути, международный консенсус по вопросу вывода иностранных военных с ливийской территории.

Нацелены на продолжение работы по сближению позиций сторон относительно будущей деятельности МООНПЛ, исходя из важной роли ООН и конкретно Миссии ООН по поддержке в Ливии в продвижении инклюзивного политического диалога для преодоления острого внутриполитического кризиса.