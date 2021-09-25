О телефонном разговоре Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с Министром иностранных дел Республики Армения А.С.Мирзояном

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

1 октября состоялся телефонный разговор Министра иностранных дел России С.В.Лаврова и Министра иностранных дел Армении А.С.Мирзояна.

Рассмотрены актуальные вопросы двусторонней повестки дня, в том числе в контексте предстоящих контактов на высоком уровне. Условлено наращивать межведомственные связи, вести дело к проведению до конца 2021 г. 20-го заседания Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству и 8-го Межрегионального форума.

Особое внимание уделено проблематике региональной стабильности и безопасности, в первую очередь – реализации трехсторонних договоренностей лидеров Азербайджана, Армении и России от 9 ноября 2020 г. и 11 января 2021 г. Министры высказали единое мнение о том, что разблокирование транспортных и экономических коммуникаций на Южном Кавказе, продвижение мер доверия и наращивание взаимовыгодного сотрудничества между соседями будет способствовать дальнейшей нормализации обстановки в регионе. Акцентировали важность последовательного решения насущных гуманитарных вопросов, прежде всего возвращения удерживаемых лиц, передачи карт минных полей и сохранения объектов культурного наследия.

С российской стороны выражено удовлетворение итогами состоявшейся «на полях» 76-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке встречи глав внешнеполитических ведомств Армении и Азербайджана при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

Министры обсудили взаимодействие в рамках общих интеграционных объединений, в том числе с учетом председательства Армении в ОДКБ, а также координацию шагов на международных площадках, включая ООН и ОБСЕ.