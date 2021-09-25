Ответы официального представителя МИД России М.В.Захаровой на вопросы агентства «Франс пресс» относительно репатриации иностранных террористов-боевиков и членов их семей из Сирии и Ирака

Вопрос: Какое количество боевиков – выходцев из Российской Федерации и членов их семей, по оценкам МИД России, может находиться в Сирии и Ираке на сегодняшний день после разгрома ИГИЛ, в том числе в тюрьмах?

Ответ: В силу того, что установление гражданской принадлежности иностранных террористов-боевиков во многих случаях затруднено, точной информацией по данному вопросу МИД России не располагает.

Со своей стороны сообщаем, что, по данным Мониторинговой группы санкционных комитетов СБ ООН 1267/1989/2253 и 1988, численность ИТБ в сирийско-иракской зоне превышает 10 тысяч человек. Можно предполагать, что среди них есть и российские граждане.

Вопрос: Какова позиция Российской Федерации в вопросах возвращения этих граждан на родину, в том числе женщин и детей?

Ответ: Российская Федерация исходит из того, что любое лицо имеет законное право въезда на территорию государства своего гражданства.

С международно-правовой точки зрения, данное право вытекает из права на свободу передвижения, предусмотренного статьей 12 Международного пакта о гражданских и политических правах 1966 года и статьей 2 Протокола № 4 к Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 года.

Указанный подход в полной мере отражен и в российском законодательстве, в том числе в части 2 статьи 27 Конституции Российской Федерации, статье 2 Федерального закона от 15.08.1996 г. № 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» и статье 1 Закона Российской Федерации от 25.06.1993 г. № 5242-1 «О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации».

Вопрос: Сколько женщин и детей, являющихся гражданами Российской Федерации, Россия уже вернула на родину на сегодняшний день?

Ответ: За последние годы был репатриирован 341 несовершеннолетний российский гражданин из Сирии и Ирака. Соответствующая работа ведется под эгидой Аппарата Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребенка при содействии МИД России.

Вопрос: Изменилась ли политика Российской Федерации в вопросе возвращения данной категории граждан на родину за последние годы?

Ответ: Политика Российской Федерации в области возвращения данной категории граждан основывается на Конституции Российской Федерации, федеральном законодательстве Российской Федерации, общепризнанных нормах и принципах международного права и применимых международных договорах Российской Федерации.

Российская Федерация исходит из того, что всякое достигшее возраста уголовной ответственности лицо, вина которого в совершении уголовно наказуемого деяния доказана в установленном законом порядке, должно быть привлечено к уголовной ответственности.