О телефонном разговоре Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с Министром иностранных дел Монголии Б.Батцэцэг

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

1 октября состоялся телефонный разговор Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с Министром иностранных дел Монголии Б.Батцэцэг.

Главы внешнеполитических ведомств дали высокую оценку успешной реализации Совместного плана юбилейных мероприятий, посвященных 100-летию установления дипломатических отношений между Россией и Монголией, обсудили график предстоящих контактов на высшем и высоком уровнях.

Подтверждено намерение приложить все усилия для скорейшей реализации договоренностей о дальнейшем углублении комплексного двустороннего взаимодействия.

В ходе беседы были также затронуты вопросы укрепления внешнеполитической координации на международной арене и в региональных делах.