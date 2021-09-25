Совместное заявление по итогам встречи в рамках российско-американского диалога по стратегической стабильности в Женеве, 30 сентября 2021 г.

Сегодня в Женеве прошло второе заседание межведомственных делегаций Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки в рамках двустороннего диалога по стратегической стабильности. Решение запустить этот комплексный, предметный и энергичный процесс было принято в июне Президентом В.В.Путиным и Президентом Дж.Байденом. Российскую делегацию возглавил заместитель Министра иностранных дел С.А.Рябков, американскую делегацию - первый заместитель Госсекретаря США У.Шерман. Дискуссия была насыщенной и содержательной.

Делегации договорились сформировать две межведомственные рабочие группы экспертов: Рабочую группу по принципам и задачам будущего контроля над вооружениями и Рабочую группу по потенциалам и действиям, способным иметь стратегический эффект. Делегации также условились, что рабочие группы проведут встречи, за которыми последует третье пленарное заседание.