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30.09.2119:15
О телефонном разговоре заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Вершинина с Генеральным директором Международной организации по миграции А.Виторино
СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ
30 сентября состоялся телефонный разговор заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Вершинина с Генеральным директором Международной организации по миграции (MOM) А.Виторино.
В центре обсуждения были ситуация в Афганистане и предпринимаемые MOM меры реагирования на миграционные и гуманитарные вызовы в этой стране и регионе.
С российской стороны подтвержден настрой на дальнейшее развитие взаимодействия с MOM с учетом вступления нашей страны в эту Организацию в апреле с.г.