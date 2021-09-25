О телефонном разговоре заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Вершинина с Генеральным директором Международной организации по миграции А.Виторино

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

30 сентября состоялся телефонный разговор заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Вершинина с Генеральным директором Международной организации по миграции (MOM) А.Виторино.

В центре обсуждения были ситуация в Афганистане и предпринимаемые MOM меры реагирования на миграционные и гуманитарные вызовы в этой стране и регионе.

С российской стороны подтвержден настрой на дальнейшее развитие взаимодействия с MOM с учетом вступления нашей страны в эту Организацию в апреле с.г.