О консультациях по вопросам взаимодействия государств-участников СНГ в рамках ЮНЕСКО

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

29 сентября в Москве состоялись межмидовские консультации государств-участников СНГ по вопросам взаимодействия в рамках ЮНЕСКО.

В заседании, прошедшем под председательством Российской Федерации, приняли участие ответственные секретари национальных комиссий по делам ЮНЕСКО и работники внешнеполитических ведомств Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Киргизской Республики, Республики Молдова, Республики Таджикистан, Туркменистана, Республики Узбекистан, а также сотрудники Исполнительного комитета СНГ. В качестве наблюдателя присутствовал представитель Посольства Азербайджанской Республики в Москве.

Совещание прошло в конструктивной и заинтересованной атмосфере. Состоялся содержательный обмен мнениями по вопросам координации деятельности стран Содружества в ЮНЕСКО, сохранения объектов всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО, взаимодействия в рамках Международной конвенции о борьбе с допингом в спорте 2005 г., укрепления потенциала программы УНИТВИН и развития сети кафедр ЮНЕСКО, сотрудничества в области этики искусственного интеллекта и налаживания практического взаимодействия между СНГ и ЮНЕСКО.

Консультации позволили определить перспективные направления дальнейшего сопряжения усилий государств-участников СНГ в ЮНЕСКО и «сверить часы» в отношении наиболее важных вопросов, стоящих на повестке дня универсального межправительственного сотрудничества в гуманитарной сфере.

Проведение очередных межмидовских консультаций государств-участников Содружества по тематике ЮНЕСКО намечено на сентябрь 2022 г. в Минске на площадке Исполкома СНГ.