Об итогах второго заседания российско-французской рабочей группы «Межведомственный стратегический диалог по кибербезопасности»

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

28 сентября в Москве состоялось второе заседание российско-французской рабочей группы «Межведомственный стратегический диалог по кибербезопасности», созданной в развитие договоренностей президентов В.В.Путина и Э.Макрона.

Повестка дня консультаций включала широкий спектр вопросов обеспечения безопасности в информационной сфере на глобальных и региональных площадках, а также двустороннем треке.

С российской стороны консультации возглавил спецпредставитель Президента Российской Федерации по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности, Чрезвычайный и Полномочный Посол А.В.Крутских, делегацию Французской Республики – Посол по цифровым вопросам МИД Франции А.Вердье.

В состав российской делегации вошли представители аппарата Совета Безопасности Российской Федерации, МИД России, МВД России, Минобороны России, Минцифры России, Минюста России, Генеральной прокуратуры Российской Федерации, Следственного комитета Российской Федерации, ФСБ России, ФСО России. Делегация Французской Республики была представлена экспертами МИД, Национального агентства безопасности информационных систем, Министерства обороны, Министерства внутренних дел, Посольства Франции в России.

Стороны констатировали необходимость предотвращения конфликтов и недопущения любого рода конфронтаций в информационном пространстве, использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в мирных целях, укрепления международного сотрудничества в области противодействия информационной преступности.

Рассмотрено начало деятельности новой Рабочей группы ООН открытого состава (РГОС) по вопросам безопасности в сфере использования ИКТ и самих ИКТ 2021-2025. Предложено обсуждать, в том числе в рамках новой РГОС, любые профильные национальные инициативы. Российская делегация представила проект резолюции Первого комитета 76-й сессии Генассамблеи ООН по МИБ, отметив, что она основана на неконфронтационных и объединительных принципах, отвечающих интересам всего мирового сообщества.

В ходе заседания российская сторона также провела презентацию проекта конвенции по противодействию использованию ИКТ в преступных целях, официально внесенного Россией в профильный спецкомитет ООН 27 июля с.г.

Подробно затронули вопросы двустороннего практического взаимодействия в сфере борьбы с информационной преступностью.

Представлены ключевые подходы к обеспечению информационной и международной информационной безопасности, изложенные в основополагающих документах стратегического планирования Российской Федерации – Стратегии национальной безопасности и Основах государственной политики в области международной информационной безопасности.

Подчеркнута важность дальнейшего развития сотрудничества в области МИБ в рамках таких международных форматов, как Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и Международный союз электросвязи (МСЭ).

Стороны отметили большое значение трека по выработке мер укрепления доверия в информационном пространстве в рамках Неформальной рабочей группы ОБСЕ, утвержденной решением Постсовета №1039. Подчеркнута важность продолжения активной работы по содержательной реализации уже имеющихся и выработке новых мер укрепления доверия.

Консультации прошли в конструктивной атмосфере. Их следующий раунд состоится в Париже в согласованные сроки.