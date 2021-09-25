Брифинг заместителя директора ДИП МИД России А.А.Зайцева, Москва, 30 сентября 2021 года

Из ответов на вопросы:

О предстоящих переговорах С.В.Лаврова с Министром иностранных дел Арабской Республики Египет С.Шукри

4 октября состоятся переговоры Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с Министром иностранных дел Арабской Республики Египет С.Шукри, который будет находиться в Москве с рабочим визитом с 3 по 5 октября.

В ходе встречи будут рассмотрены актуальные вопросы дальнейшего расширения российско-египетского взаимодействия в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной и иных областях. Главы внешнеполитических ведомств также обсудят складывающуюся ситуацию в регионе Ближнего Востока и Северной Африки.

В Москве придают особое значение поддержанию высокого уровня сотрудничества с Египтом, который является основным партнером России в арабском мире и на Африканском континенте. Многоплановые связи с этой страной успешно развиваются. Весомый и качественный импульс этому процессу придал подписанный лидерами двух государств в Сочи в октябре 2018 г. Договор о всестороннем партнерстве и стратегическом сотрудничестве. Отношения между Москвой и Каиром всегда строились на традициях дружбы, уважения и взаимного учета интересов.

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О предстоящих переговорах С.В.Лаврова с Министром иностранных дел и международного сотрудничества Республики Руанда Винсентом Бирутой

7 октября Министр иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавров проведет переговоры с Министром иностранных дел и международного сотрудничества Республики Руанда В.Бирутой, который посетит Москву с рабочим визитом 6-7 октября.

Планируется обсудить основные направления развития российско-руандийского партнерства в политической, торгово-экономической, гуманитарной и иных областях. Особое внимание предполагается уделить дальнейшему продвижению взаимовыгодной деловой кооперации, в частности, в сферах энергетики и использования мирного атома, геологоразведки, цифровых технологий, а также подготовки руандийских кадров в высших учебных заведениях России.

Предстоит обстоятельный обмен мнениями по актуальным темам глобальной и региональной повестки дня, включая миротворчество и разблокирование кризисных ситуаций в Африке, противодействие новым вызовам и угрозам, таким как международный терроризм и экстремизм. Главы внешнеполитических ведомств рассмотрят практические аспекты взаимодействия России и Руанды в ООН и на других многосторонних площадках. Важное место займут вопросы подготовки к проведению второго саммита Россия – Африка, запланированного на 2022 г.

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О предстоящей встрече С.В.Лаврова с членами Ассоциации европейского бизнеса в России

8 октября Министр иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавров проведет встречу с членами Ассоциации европейского бизнеса в России, которая объединяет более 500 компаний и банков из стран-членов ЕС, Европейской ассоциации свободной торговли и ряда других государств, осуществляющих свою деятельность в России. Общение в таком формате происходит на регулярной основе (последний раз – в октябре 2020 г.) и уже стало доброй традицией.

В ходе мероприятия будут обсуждаться актуальные вопросы взаимодействия между Россией и Евросоюзом в торгово-экономической и иных сферах, а также роль деловых кругов в создании необходимых условий для нормализации российско-есовских отношений, обеспечения их прагматичного и взаимовыгодного характера.

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О ситуации на Украине

Политика украинских властей по урегулированию конфликта в Донбассе и вопросам защиты прав человека и национальных меньшинств продолжает вызывать серьезную обеспокоенность.

28-29 сентября с.г. состоялось очередное онлайн-заседание Контактной группы по урегулированию кризиса на востоке Украины и ее подгрупп. Неприятным, но уже никого не удивляющим итогом этих встреч стало отсутствие каких-либо конкретных договоренностей между сторонами конфликта – Киевом, Донецком и Луганском. Украинские переговорщики в очередной раз продемонстрировали нежелание выполнять свои обязательства по Минским соглашениям.

Линия Киева на саботаж минского «Комплекса мер» находит отражение и в законотворческой деятельности. Ранее мы уже говорили о проекте закона «О принципах государственной политики переходного периода», который был внесен в Верховную Раду в августе с.г. и который прямо противоречит Минским соглашениям. Он не обсуждался с Донецком и Луганском. В нем не нашлось места особому статусу региона, основным правам и амнистии для его жителей. Примечательно, что в новом докладе Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, который был опубликован 23 сентября 2021 г., этот законопроект был признан «несоответствующим международным стандартам и не обеспечивающим реализацию подхода, ориентированного на защиту жертв».

Пренебрежительное отношение Киева к судьбе жителей Донбасса подтверждает ситуация на линии соприкосновения. Данные Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ свидетельствуют о новых военных приготовлениях ВСУ. Инженерные работы, проводившиеся ими летом, относятся к категории наступательных действий согласно «Мерам по усилению режима прекращения огня», принятым в июле 2020 г. Недавно главком ВСУ В.Залужный заявил, что украинские военные могут открывать ответный огонь без согласования с руководством. Он также подтвердил, что к линии соприкосновения прибыли украинские снайперские группы. Все это противоречит положениям упомянутого документа. В результате растет число обстрелов, увеличивается количество жертв, в т.ч. среди гражданского населения. В докладе УВКПЧ ООН прямо говорится, что 77% погибших приходится на неподконтрольные киевскому режиму территории.

Складывается впечатление, что украинское руководство полностью отказалось от Донбасса и его жителей. С этим сталкиваются и граждане Украины, находящиеся за рубежом. Украинские консульские учреждения отказываются предоставлять консульские услуги собственным гражданам – выходцам с востока страны и направляют их в консульства России. Подобные случаи являются вопиющими для консульской практики. Разумеется, российские дипломаты по мере сил и правовых возможностей, стараются им помочь, поскольку украинцы для нас не чужие.

Враждебное отношение киевского режима к собственным гражданам проявляется на всей территории Украины. Продолжается дискриминация русскоязычного и русского населения. Людей лишают возможности жить в родной языковой и культурной среде. Эксперты ООН указывают, что, несмотря на наличие в Конституции Украины гарантий «свободного развития, использования и защиты русского и других языков национальных меньшинств», в стране практически запрещено использование русского языка, а на лиц, высказывающих о нем позитивное мнение, обрушивается «волна риторики, ненависти, угроз, запугивания, подстрекательства к насилию и клеветнических онлайн-кампаний».

Жители Украины всё чаще сталкиваются с глумлением неонацистов и националистов над памятью их предков, искажением истории земель, которые сегодня относятся к Украине.

Все эти и другие озабоченности неоднократно высказывались нами ранее. Однако Киев игнорирует как наши замечания, так и рекомендации международных структур. Призываем западных кураторов Украины, прежде всего США и ЕС, обратить самое пристальное внимание на длящееся годами унижение и уничтожение киевским режимом собственного населения, добиться от украинских властей прекращения братоубийственной войны в Донбассе и массовых нарушений прав человека, включая дискриминацию национальных меньшинств.

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О завершении работы Миссии наблюдателей ОБСЕ на МАПП «Гуково» и «Донецк» российско-украинской границы

Сегодня, 30 сентября, в связи с истечением мандата завершает свою работу Группа наблюдателей ОБСЕ на МАПП «Гуково» и «Донецк» российско-украинской границы. В ближайшие недели все сотрудники ОБСЕ покинут российскую территорию.

Развертывание этого полевого присутствия летом 2014 г. было проявлением нашей доброй воли. Мы пошли на это в качестве меры доверия, рассчитывая тем самым побудить украинские власти избрать путь мирного урегулирования конфликта в Донбассе. К сожалению, за 7 лет этот шаг так и не встретил должного понимания и отклика у киевских властей и их западных партнеров. Более того – само присутствие наблюдателей ОБСЕ использовалось рядом государств как повод для разжигания конфронтации, выдвижения в наш адрес все более агрессивных и абсурдных требований. В этих условиях продлевать мандат Группы было нецелесообразным.

Никаких претензий к деятельности самой Группы у нас нет. Она работала слаженно, четко выполняла предписания мандата, эффективно взаимодействовала с российскими властями. За весь период своей работы Группа не зафиксировала какого-либо перемещения войск или военной техники через границу.

Напомню, что миссия была развернута еще до подписания Минских соглашений. Она не упоминается ни в «Минске-1», ни в «Минске-2», ни в последующих документах Контактной группы.

Претензии в наш адрес в связи с принятым решением считаем неуместными. Рассчитываем, что теперь украинские власти и их западные партнеры проявят более ответственный подход и перестанут перекладывать на нас ответственность за пробуксовку мирного урегулирования внутриукраинского кризиса.

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О ситуации в Афганистане

С обеспокоенностью наблюдаем за нарастанием напряженности в таджикско-афганских отношениях на фоне обоюдных резких заявлений лидеров двух стран. Появились сообщения о стягивании сторонами вооруженных сил к общей границе, по информации Движения талибов, только в приграничной афганской провинции Тахар размещены десятки тысяч бойцов спецподразделений. Призываем Душанбе и Кабул к поиску взаимоприемлемых вариантов урегулирования сложившейся ситуации.

Сложности наблюдаются и в социально-экономической обстановке в Афганистане. Отмечается сокращение оборота наличных денег, банковский сектор страны парализован. Подавляющее большинство бюджетников, включая талибских военных, не получают зарплаты. Плачевное состояние национальной экономики способствует резкому росту цен, сократилось промышленное производство. В этих условиях обратили внимание на решение Минфина США, разрешающее госучреждениям, международным структурам и неправительственным организациям предоставлять гумпомощь Афганистану. Рассматриваем это как положительный сигнал, тем более что на США лежит основная доля ответственности за происходящие сегодня процессы в Афганистане. Позитивная реакция на это уже последовала от талибов.

Отмечаем очередное заявление официального представителя Движения талибов З.Моджахеда о намерении прекратить контрабанду наркотиков из Афганистана. Рассчитываем на активную работу кабульских властей, направленную на купирование афганской наркоугрозы.

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Об обвинениях Э.Блинкена в «срыве» Россией ежегодного Совещания ОБСЕ

Обратили внимание на заявление главы Госдепартамента США Э.Блинкена, который обвинил Россию в «срыве» ежегодного Совещания ОБСЕ по рассмотрению выполнения обязательств в области человеческого измерения.

Рассматриваем данное заявление как очередную попытку исказить истинное положение дел. С самого начала этого года, когда начались консультации по согласованию тематики и модальностей Варшавского совещания, российская сторона четко обозначала свои приоритеты и последовательно их придерживалась в ходе переговорного процесса.

Россия настаивала на включении в повестку дня мероприятия тематики борьбы с героизацией нацизма и с неонацизмом ввиду обострения соответствующих проблем на пространстве ОБСЕ. Кроме того, мы выступали за организацию совещания в Варшаве в соответствии с установившейся практикой. Необходимым условием этого является обеспечение равного и недискриминационного доступа для всех его участников, включая НПО.

Отказ Действующего шведского председательства и западных партнёров учесть российские предложения вызывает недоумение. В особенности это касается игнорирования проблематики роста неонацистских настроений и героизации нацистов и их пособников. Полагаем, что без рассмотрения этой темы мероприятие представляло бы собой то самое «блокирование контроля над ухудшающимся положением в области прав человека», в чем нас обвиняет госсекретарь Э.Блинкен. Подчеркнем, что Россия сделала все возможное для нахождения «развязок» по Варшавскому совещанию. В этой связи попытки выставить нашу позицию как «срыв» Совещания рассматриваем как недобросовестные и подрывающие дух партнёрства и сотрудничества в ОБСЕ.

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О признании незаконным решения медиарегулятора Литвы о приостановке вещания «РТР-Планета»

Приветствуем вынесение в начале сентября Высшим административным судом Литвы решения о признании незаконными действий национальной Комиссии по радио и телевидению по приостановке вещания телеканала «РТР-Планета». Напомним, в феврале 2018 г. было закрыто вещание телеканала на территории страны. Судом также отменено решение упомянутой Комиссии от апреля 2018 г., оштрафовавшей литовского телекоммуникационного оператора компанию «Init» за трансляцию другой версии канала – «Россия РТР».

Суд принял во внимание ряд нарушений со стороны медиарегулятора Литвы, имевших место в ходе принятия некорректных решений. Выявлено, что у трех членов Комиссии из семи голосовавших были официальные договорные отношения с местными телеканалами. Таким образом, был нарушен принцип беспристрастности в действиях органа, решения которого могли быть предвзятыми и способствовать продвижению интересов отдельных лиц.

Напомним, что к этому и другим некорректным аспектам данного решения российская сторона сразу же пыталась привлечь внимание публично и в контактах с представителями профильных международных площадок. Тогда, в 2018 г., наши призывы обратить внимание на нарушения процедуры принятия этих решений и защитить право значительной части населения Литвы, привыкшей получать информацию из русскоязычных СМИ, были проигнорированы.

Вместо этого руководство Евросоюза пошло на поводу у Литвы. 4 мая 2018 г. было вынесено постановление Европейской комиссии, признающее запрет на ретрансляцию «РТР-Планета» «законным, пропорциональным и соответствующим законодательству ЕС». Мы уже выражали свою позицию относительно циничности и двойных стандартов, которые видим в этом решении Еврокомиссии, хотелось бы понять, что будет с этой оценкой теперь, когда судом доказана нелегитимность одобренного Брюсселем акта прямой цензуры в отношении СМИ?

Нас также интересует, будет ли изучена правомочность других решений литовского медиарегулятора, запретившего помимо прочего ретрансляцию ряда телеканалов группы «РТ»? Или же литовское государство будет продолжать упорствовать в своем деструктивном курсе на искоренение русскоязычного медийного присутствия с молчаливого одобрения старших европейских братьев?

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Об американских военных поставках в Молдавию

Обратили внимание на прибытие в Молдавию 26 сентября с.г. партии американской военной техники на сумму 5 млн долларов. Целью заявлено повышение потенциала вооруженных сил Республики Молдова и их оперативной совместимости для участия в международных миротворческих операциях. По информации СМИ, речь идет о стрелковом оружии, средствах связи, легких артиллерийских системах и бронеавтомобилях. До конца текущего года анонсировано поступление еще нескольких аналогичных поставок из США.

Полагаем, что подобные шаги, вписывающиеся в общую линию Вашингтона и Брюсселя на втягивание Молдавии в евроатлантические структуры, вряд ли будут способствовать укреплению доверия между берегами Днестра, дополнительно осложняя и без того пробуксовывающий процесс приднестровского урегулирования.

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О планах Осло ввести погранконтроль на архипелаге Шпицберген

Обратили внимание на информацию о планах Осло по введению пограничного контроля при въезде на Шпицберген. Инициатива увязывается норвежскими властями якобы с необходимостью обеспечения безопасности на архипелаге, включая защиту от терроризма. Хотели бы в этой связи акцентировать следующее.

Как известно, статья 3 Договора о Шпицбергене 1920 г. предусматривает одинаковый свободный доступ граждан всех договаривающихся сторон для любой цели и задачи в воды, фьорды и порты архипелага. С учетом этого положения считаем намерения норвежских властей очевидным посягательством на Договор 1920 г.

В настоящее время пограничный и иные виды контроля не осуществляются в отношении пассажиров морских и авиарейсов на архипелаг и обратно, не следующих через материковую часть Норвегии. Если планы норвежской стороны по введению погранконтроля на Шпицбергене будут реализованы, нововведения могут привести к ухудшению условий доступа на архипелаг, повлечь за собой нежелательные последствия для основанной на Договоре деятельности государств-участников, их физических и юридических лиц, в т.ч. российских.

Исходим из того, что норвежские власти воздержатся от подобных действий в нарушение Договора о Шпицбергене 1920 г. Что касается вопросов борьбы с терроризмом, включая обеспечение безопасности на архипелаге, то с нашей стороны неоднократно предлагалось углублять двустороннее взаимодействие по данной проблематике. Дело – за нашими норвежскими партнерами.

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Об обвиненном в Дании в шпионаже российском гражданине Алексее Никифорове

10 мая с.г. суд г.Ольборг приговорил российского гражданина А.Никифорова, задержанного в Дании по обвинению в работе в пользу российских спецслужб, к трем годам лишения свободы. Наш соотечественник виновным себя не признает и обжаловал решение суда. Заседание апелляционного суда назначено на 5 октября.

Обращает на себя внимание, что суд полностью проигнорировал представленные российским гражданином доводы о безосновательности предъявленных обвинений. В приговоре нет ни слова о том, что работа и научная деятельность А.Никифорова причинила какой-либо ущерб датской стороне. В условиях деятельно поддерживаемых датским политистеблишментом антироссийских настроений в стране создается впечатление, что суд лишь формально закрепил заранее принятое решение по нашему ученому.

Ожидаем от датской стороны объективного и неполитизированного рассмотрения дела россиянина в ходе начинающегося апелляционного процесса. Исходим из того, что в отношении Алексея Никифорова был допущен правовой произвол, и рассчитываем, что российский гражданин будет освобожден.

Вопрос обеспечения справедливого рассмотрения дела соотечественника, соблюдения его прав и законных интересов находится на постоянном контроле в МИД России. Посольство России в Дании продолжает оказывать российскому гражданину всю необходимую консульско-правовую помощь, внимательно отслеживает ход судебного процесса, находится на связи с его адвокатом.

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О смерти проживавшего в Канаде нацистского преступника Г.Оберландера

В очередной раз перебравшийся после Второй мировой войны в Канаду нацистский военный преступник избежал наказания за совершенные преступления.

Как и в случае с палачом Хатыни В.Катрюком, который скончался у себя дома в 2015 году, служивший в Зондеркоманде СС-10 «а» Г.Оберландер, непосредственно причастный к уничтожению в 1942 г. 214 советских детей в детдоме в Ейске, а также мирных жителей Краснодарского края и Ростовской области, ушел на днях из жизни, так и не получив по заслугам. Неспешное канадское «правосудие», добивавшееся в течение двух десятков лет всего лишь депортации этого гитлеровского приспешника (вместо осуждения за геноцид и преступления против человечности), оказалось неспособным – или не захотело – реализовать даже такую скромную меру. Пусть это останется на совести официальной Оттавы, проявляющей недопустимую снисходительность к нацистам и их пособникам.

В России помнят о боевом союзничестве наших народов в борьбе с общим врагом и участии Канады в антигитлеровской коалиции. Рассчитываем, что канадские власти, несмотря на более чем неудовлетворительный «послужной список» в деле преследования нацистских преступников, передадут ранее запрошенные нашей страной юридические материалы по делу Г.Оберландера в соответствии с двусторонним договором 1997 г. о взаимной правовой помощи по уголовным делам.

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О 80-летии Московской конференции 1941 г.

29 сентября – 1 октября 1941 г. в Москве проходила конференция представителей СССР, США и Великобритании для обсуждения вопроса о взаимных поставках для нужд борьбы с гитлеровской Германией. Делегацию Великобритании возглавлял министр снабжения лорд У.Бивербрук, США – специальный помощник президента, ведавший вопросами ленд-лиза, А.Гарриман. С советской стороны в переговорах приняли участие И.В.Сталин и В.М.Молотов.

В подписанном по итогам конференции протоколе, известном как «Первый московский протокол», говорилось, что западные союзники приняли на себя обязательство поставлять СССР ежемесячно согласованное количество вооружения, военных материалов, сырья и продовольствия. Великобритания и США обязались оказать помощь в транспортировке и доставке этих грузов в СССР. На конференции было также принято решение о советских сырьевых поставках Англии и США. На переговорах по инициативе советской делегации обсуждались вопросы о расширении англосоветского соглашения от 12 июля 1941 г. в союзный договор не только на время войны, но и на послевоенный период, а также об участии английских войск в боевых действиях на советско-германском фронте и ряд других.

Первая партия грузов по Московскому протоколу прибыла в СССР уже в конце октября. Тогда же Ф.Рузвельт сообщил И.В.Сталину о решении американского правительства применить к СССР закон о ленд-лизе, в рамках которого Советскому Союзу предоставлялся беспроцентный заем в 1 млрд долларов на оплату этих поставок.

Решения Московской конференции стали первым соглашением о реальном сотрудничестве и важным шагом в формировании антигитлеровской коалиции. Выступая на заключительном заседании В.М.Молотов отметил, что «...объединение усилий таких великих держав, как Соединенные Штаты Америки, Великобритания и Советский Союз, во многом предрешает конечный успех нашей борьбы с гитлеровцами». История подтвердила важность понимания того, что общей угрозе необходимо противостоять всеми силами и средствами в духе солидарности, взаимного уважения и доверия.

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О 80-й годовщине признания СССР Национального комитета «Свободная Франция»

Еще один знаковый юбилей, заложивший основы союзнических отношений между Советским Союзом и Францией в годы Второй мировой войны.

26 сентября 1941 г. в Лондоне состоялся обмен письмами между Послом СССР И.М.Майским и генералом Ш.де Голлем о его признании в качестве «руководителя всех свободных французов», отказывающихся капитулировать перед врагом и встающих на путь борьбы с фашизмом. Советским Союзом была выражена готовность оказать французским патриотам всестороннюю помощь. Это событие стало символом единения советского народа и лучшей части французского народа, которая не смирилась с поражением и была готова сражаться до окончательной и бесповоротной победы над фашизмом. Подвиги отправленной в СССР авиационной эскадрильи «Нормандия-Неман», где бок о бок служили французские и советские летчики и механики, и героизм советских партизан – участников французского Движения Сопротивления – стали ярким примером советско-французского братства по оружию.

В письме Посла СССР в Великобритании И.М.Майского генералу Ш.де Голлю была, в частности, подчеркнута «твердая решимость Советского Правительства после достижения нашей совместной победы над общим врагом обеспечить полное восстановление независимости и величия Франции». Как видим, поддержка Москвой деголлевской Франции была однозначна и безусловна: несмотря на то, что значительная часть французской территории в тот исторический период находилась под контролем коллаборационистского режима Виши, Советский Союз твердо верил в общую грядущую победу и четко обозначил в качестве приоритета сохранение за Францией статуса великой державы.

В наши дни, когда Россия и Франция сталкиваются все с новыми вызовами и угрозами, как никогда важно бережно хранить память о союзничестве и братстве по оружию в годы Второй мировой войны, совместно противостоять любым попыткам переписывания истории и подрыва ооноцентричной архитектуры мироустройства, которая не раз служила надежной страховкой от катастрофических сценариев.

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Об открытии в Словакии памятника маршалу Р.Я.Малиновскому

25 сентября с.г. в Словакии в н.п. Старый Теков в рамках мероприятий, посвященных 77-й годовщине освобождения страны от фашизма Красной армией, состоялось открытие памятника выдающемуся полководцу Великой Отечественной войны, дважды Герою Советского Союза, маршалу Р.Я.Малиновскому.

Памятник был создан по проекту известного словацкого скульптора С.Гибея по инициативе и на средства словацких граждан. На церемонии присутствовали председатель Комитета по международным делам и руководитель «группы дружбы» с Россией Национального совета Словацкой Республики М.Кери, представители местных властей, ветеранских и общественных организаций. Участие в мероприятии принял Посол России в Словакии И.Б.Братчиков.

В выступлениях на торжественной церемонии отмечалась особая роль маршала Р.Я.Малиновского: он командовал 2-м Украинским фронтом, войска которого освободили от фашистских оккупантов и их пособников значительную часть территории современных Словакии и Чехии, подчеркивалась необходимость сохранения правды о Второй мировой войне и недопустимость искажения её истории.

К присутствующим дистанционно обратилась дочь маршала – Н.Р.Малиновская, тепло поблагодарившая всех за увековечивание памяти её отца на словацкой земле.

Показательно, что в то время как в некоторых соседних со Словакией государствах Европы власти поощряют снос памятников советским солдатам и полководцам, спасшим их народы от ужасов нацизма, а порой и от полного уничтожения, в этой стране чтят память героев-освободителей. Мы благодарны за это словацкому народу и руководству Словакии.

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О российской помощи Абхазии в борьбе с COVID-19

Российская Федерация продолжает оказывать Республике Абхазия многоплановое содействие в борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

Большой вклад в эти усилия вносит работа направленного в Сухум 17 августа с.г. мобильного многопрофильного госпиталя Минобороны России. Кроме того, в период с 19 августа по 24 сентября с.г. комплекс дезинфекционных мероприятий в Республике проводил сводный отряд радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Черноморского флота.

Стоит отметить, что это уже второй визит в Абхазию мобильного госпиталя (первый раз военные медики работали в Республике с октября 2020 г. по март 2021 г.) и третий – отряда РХБЗ (ранее находился в стране в апреле и октябре 2020 г.).

Россия также регулярно поставляет в Абхазию вакцины от коронавируса, тест-системы и различное медицинское оборудование, российские специалисты-медики оказывают абхазским коллегам широкую практическую, методическую и консультативную помощь.

Нацелены на продолжение тесного сотрудничества с братской Республикой в сфере здравоохранения.

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Об информации в исландских СМИ о компьютерной атаке на компанию «Гейслатайкни»

В исландских СМИ появилась информация о якобы совершенной с территории России хакерской атаке на исландскую компанию «Гейслатайкни» с целью получения выкупа.

Создается впечатление, что на Западе существует разнарядка на подобные обвинения в адрес России. Вот, наконец, очередь дошла и до Исландии. Очень бы хотелось, чтобы на этом план безосновательных нападок был исчерпан.

Напоминаем, что в России с 2018 г. существует Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам, который уполномочен взаимодействовать с компетентными органами зарубежных стран в целях противодействия вредоносной деятельности в информационном пространстве.

По имеющимся у нас данным, в 2019-2020 гг. запросов в упомянутый Центр от служб реагирования на компьютерные инциденты или частных компаний Исландии не поступало. В этой связи хотелось бы посоветовать исландским СМИ избегать распространения недостоверных сведений.

Россия последовательно выступает за укрепление международного сотрудничества в области противодействия информационной преступности. Именно по инициативе нашей страны был создан спецкомитет ООН по разработке всеобъемлющей конвенции по борьбе с использованием ИКТ в преступных целях. В июле 2021 г. Россия внесла проект такой конвенции на рассмотрение спецкомитета и рассчитывает, что все страны примут участие в работе над текстом будущей конвенции.

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О российской позиции в отношении одобрения Правительством Франции идеи открытия в Париже новых «салонов для инъекций»

С обеспокоенностью восприняли информацию о том, что на фоне роста героиновой наркомании в условиях пандемии страны Европы все чаще обращаются к программам «сокращения вреда». На днях в Париже дан зеленый свет открытию «салонов для инъекций», где наркозависимым предлагается в «безопасных» условиях употреблять принесенные с собой тяжелые наркотики.

Согласно трем антинаркотическим конвенциям ООН, выбор методик лечения наркомании является прерогативой каждой страны. Тем не менее, программы «сокращения вреда» не ставят задачу полного излечения граждан и, по сути, ведут к признанию наркомании общественной нормой и даже к ее поощрению. Российская Федерация с таким подходом согласиться не может, поскольку он идет вразрез с ключевой целью международных антинаркотических усилий – построению общества, свободного от злоупотребления наркотиками.

Рассчитываем на продолжение тесного взаимодействия с Францией в деле укрепления действующего режима контроля над наркотиками и реализации принятых в ООН политических документов в этой области. Хотели бы пригласить партнеров на очередное заседание международной инициативы «Парижский пакт» по борьбе с афганской наркоугрозой, которое запланировано на 15-16 декабря в Москве, для обсуждения мер борьбы с трансграничными аспектами опиатной наркопроблемы.

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О Форуме глав регионов государств-членов Шанхайской организации сотрудничества

Хотели бы обратить внимание на инновационные формы работы Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), которые ориентированы на сопряжение потенциалов регионов государств-членов, что является крайне важным дополнительным фактором для решения задач национального развития.

29 сентября с.г. в Челябинске под председательством губернатора Челябинской области А.Л.Текслера состоялось второе заседание Форума глав регионов государств-членов ШОС. В нем приняли участие высокие представители региональных администраций, экономических ведомств и деловых кругов России, Индии, Казахстана, Китая, Киргизии, Пакистана, Таджикистана и Узбекистана (мероприятие прошло в гибридном формате).

В центре внимания были вопросы развития торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между регионами стран ШОС, в том числе в контексте задач по реализации Программы межрегионального сотрудничества государств-членов ШОС, утвержденной в ходе заседания Совета глав государств в июне 2019 г. в Бишкеке.

Форум глав регионов, учредительное заседание которого прошло в октябре 2020 г. (также под председательством Челябинской области), открывает хорошие возможности для охвата наблюдателей и партнеров ШОС по диалогу. Это приобретает особую актуальность и значимость в свете принятия на прошедшем в Душанбе 17 сентября с.г. саммите Организации решений о новом раунде расширения ШОС.

В целях эффективной реализации потенциала этого механизма по инициативе Челябинской области сформирована российская национальная часть Форума, в которую вошли Астраханская, Курганская, Омская, Самарская и другие области.

«На полях» мероприятия состоялось подписание российско-киргизской «дорожной карты» о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве между Челябинской и Иссык-Кульской областями.

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О курсах русского языка в Институте имени М.Ромеро МИД Мексики

27 сентября с.г. в Институте имени М.Ромеро Министерства иностранных дел Мексиканских Соединенных Штатов (аналог Дипломатической академии МИД России) состоялась церемония открытия курсов русского языка для сотрудников мексиканского внешнеполитического ведомства.

Развитие российско-мексиканского сотрудничества, в том числе в рамках подписанного в 2017 г. Меморандума о взаимопонимании в академико-дипломатической сфере между Дипломатической академией МИД России и Министерством иностранных дел Мексики, выходит на новый уровень, о чем свидетельствует повышение интереса со стороны мексиканских дипломатов к изучению русского языка.

Слушателями курсов стали 45 сотрудников МИД Мексики как старшего, так и младшего дипломатического состава, в том числе находящиеся в мексиканских представительствах за рубежом. Сформированы группы начинающего и продвинутого уровня. Предполагается, что изучающие на курсах русский язык дипломаты будут зачислены в резерв назначений на зарубежную работу в загранучреждениях МИД Мексики не только в России, но и в других странах СНГ, на Украине, в постпредство при ООН.

Хотели бы выразить благодарность руководству МИД Мексики и Института имени М.Ромеро за поддержку и продвижение русского языка в Мексике.

Со своей стороны по линии Посольства России и Представительства Россотрудничества в Мексике будем оказывать необходимое содействие, в том числе в привлечении преподавателей русского языка и подборе учебных пособий.

Уверены, что реализация данного проекта позволит не только повышать и совершенствовать знания русского языка, но и познакомит слушателей с историей и культурой нашей страны.

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Из ответов на вопросы:

Вопрос: Президент Чехии М.Земан подписал указ, который отстранит российские и китайские компании от расширения АЭС «Дукованы». Как Вы оцениваете это решение и его влияние на российско-чешские отношения?

Ответ: Действительно, 27 сентября с.г. Президент Чешской Республики М.Земан подписал одобренный ранее обеими палатами чешского парламента закон о мерах по переходу Чехии к низкоэмиссионной энергетике. По инициативе праволиберальной оппозиции в этот закон были включены положения, фактически дискриминирующие потенциальных участников проекта расширения чешской АЭС «Дукованы» из России и Китая. В законе зафиксировано, что при строительстве новых блоков в Чехии могут использоваться только технологии поставщиков из государств-участников соглашения ВТО «О правительственных закупках» (1996 г.), участниками которого Россия и Китай не являются. Законом также предусмотрены и другие механизмы, блокирующие участие компаний из этих стран в атомных проектах на территории Чехии. Закон вступает в силу с 1 января 2022 г.

Вызывает сожаление, что в Праге вопреки экономической логике и с ущербом для интересов профильного чешского бизнеса возобладал такой политизированный подход. Не секрет, что в тендере на расширение чешской АЭС «Дукованы» намеревалась принять участие наша Госкорпорация «Росатом», являющаяся не только лидером в мировой ядерной энергетике, но и давним и традиционным партнером Чехии, с которой в этой сфере у нас действительно десятилетиями развивалось весьма плодотворное сотрудничество.

Обратили при этом внимание, что ранее глава чешского государства не поддерживал принятие подобного закона, справедливо указывая на то, что сокращение количества участников в тендерных процедурах закономерно снижает конкуренцию и ведет к удорожанию проекта.

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Вопрос: В рамках Генассамблеи ООН при посредничестве сопредседателей состоялась первая после войны встреча глав МИД Армении и Азербайджана. Как оценивает эту встречу Россия как страна-сопредседатель? Можно ли констатировать, что под эгидой сопредседательства переговорный процесс по Карабаху возобновился?

Министр иностранных дел России С.В.Лавров 28 сентября с.г. заявил, что в Нью-Йорке сопредседатели согласовали вопросы возобновления региональных визитов, встречи на месте с представителями Армении и Азербайджана. Когда запланирован региональный визит сопредседателей и какова его повестка?

Ответ: Еще раз подтверждаем обозначенную С.В.Лавровым на пресс-конференции 25 сентября с.г. положительную оценку усилий сопредседателей (Россия, США, Франция) Минской группы ОБСЕ. Важный результат состоявшихся в Нью-Йорке контактов 24-25 сентября с.г. – согласие обеих сторон конфликта на поездку «тройки» сопредседателей в регион с тем, чтобы продолжить поиск путей решения первоочередных задач в регионе. Как отметил Министр, речь идет в первую очередь о поощрении и закреплении позитивных тенденций за счет обеспечения «на земле» сосуществования, а также сотрудничества армянской и азербайджанской общин.

О сроках и модальностях такой поездки сопредседатели Минской группы объявят сами, когда сочтут это необходимым.

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Вопрос: Исполнился год с начала войны, однако Азербайджан продолжает не выполнять взятые на себя обязательства трехсторонним заявлениям и не возвращает армянских военнопленных. Как Вы оцениваете нарушение Женевской конвенции со стороны Баку?

Ответ: Знаем, что в связи с годовщиной начала вооруженного противостояния в Нагорном Карабахе в 2020 г. траурные мероприятия прошли и в Армении, и в Азербайджане. Всецело разделяем чувства скорби родственников, друзей и близких всех погибших с обеих сторон конфликта.

Исходим из того, что заявления лидеров России, Армении и Азербайджана от 9 ноября 2020 г. и 11 января 2021 г. выступают надежной гарантией недопущения подобных трагических событий в будущем. В своих усилиях по стабилизации ситуации в регионе Россия делает акцент на реализации задач, вытекающих из данных трехсторонних договоренностей, продвижении вперед по всем направлениям.

Продолжаем работу по освобождению армянских военнопленных в обмен на предоставление карт минных полей. Убеждены, что скорейшее и окончательное устранение этих раздражителей будет способствовать оздоровлению отношений Еревана и Баку.

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Вопрос: Несколько дней назад вице-премьер России А.Л.Оверчук заявил, что в трехстороннем формате вопрос какого-либо коридора не обсуждается. Несмотря на это, Президент Азербайджана И.Г.Алиев продолжает искажать содержание трехсторонних договоренностей. В частности, Президент Азербайджана И.Г.Алиев, в очередной раз озвучив открытую агрессию и угрозу, отметил, что так называемый Зангезурский коридор должен быть открыт. «Вторая карабахская война показала, что происходит, когда наше терпение заканчивается. Поэтому мы даем Армении возможность выполнить все условия заявления от 10 ноября и действовать соответственно». Как Вы оцениваете продолжающиеся угрозы со стороны руководства Азербайджана? Не торпедирует ли искажение содержания трехсторонних договоренностей процесс открытия региональных коммуникаций?

Ответ: Понимаем неравнодушие СМИ к «горячим» новостям или заявлениям. Тем не менее, очевидно, что раскручивание исключительно сюжетов конфронтационной окраски не способствует преодолению имеющихся разногласий. Вместо этого крайне важно обеспечить возможность для поиска взаимоприемлемых развязок. Подтверждение объективной востребованности такого настроя – озвученная на высшем уровне и Баку, и Ереваном готовность к открытию новой страницы в отношениях, их поэтапной нормализации. В своей работе концентрируемся именно на таких положительных моментах.

Трехсторонняя рабочая группа по разблокированию экономических и транспортных связей в Закавказье продолжает свою деятельность на уровне вице-премьеров России, Азербайджана и Армении. Со своей стороны отмечаем положительный настрой Еревана и Баку на достижение взаимоприемлемых «пакетных» договоренностей, что в перспективе позволит перевести совместную работу в плоскость проектного сотрудничества.

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Вопрос: В резолюцию ПАСЕ включено предложение омбудсмена Республики Армения о создании демилитаризованной зоны возле границ Армении. В резолюции содержится призыв к двум странам рассмотреть вопрос о создании демилитаризованной зоны с привлечением миротворческих или военных мониторинговых сил. Создание такой зоны является единственным эффективным способом предотвратить преступные действия азербайджанских военных, которые после войны незаконно находятся возле населенных пунктов в приграничье Армении. Какое мнение по этому вопросу имеет российская сторона?

Ответ: Насколько понимаем, речь идет о принятой 27 сентября с.г. Парламентской ассамблеей Совета Европы резолюции «О гуманитарных последствиях конфликта между Арменией и Азербайджаном». В ходе обсуждения этого документа к российской делегации в ПАСЕ поступали обращения как от армянских, так и от азербайджанских коллег. С учетом посреднической роли России наша делегация в ПАСЕ не участвовала в голосовании по документу, положения которого заведомо вызывали противоречия сторон.

Мы не раз подчеркивали, что устойчивым и долгосрочным решением проблемы инцидентов на отдельных участках армяно-азербайджанской границы является создание комиссии по делимитации госграницы между Арменией и Азербайджаном с последующей ее демаркацией на всем протяжении. Российской стороной сформулированы и переданы на рассмотрение Еревана и Баку предложения по обеспечению запуска соответствующего переговорного процесса. Ожидаем реакции партнеров.

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Вопрос: Президент Азербайджана И.Г.Алиев накануне сообщил, что готов к личной встрече с Премьер-министром Армении Н.В.Пашиняном под эгидой Минской группы ОБСЕ, если Минская группа предложит такую встречу организовать. Как Россия оценивает это заявление? Есть ли какие-либо детали по данной встрече, ведется ли ее подготовка?

Ответ: Россия всегда исходила из того, что регулярный диалог, в особенности на высоком и высшем уровнях, способствует достижению взаимопонимания и поддержанию конструктивной атмосферы для решения проблемных вопросов. Именно благодаря интенсивным контактам Президента России В.В.Путина с лидерами Азербайджана и Армении удалось остановить кровопролитие в Нагорном Карабахе и подписать трехстороннее заявление от 9 ноября 2020 г., заложившее основы для налаживания мирной жизни в регионе.

Как Вы понимаете, организация такого рода встреч на высшем уровне требует серьезной подготовки. Исходим из того, что поездка сопредседателей Минской группы в регион будет содействовать созданию благоприятных условий для этого.

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Вопрос: Как МИД России прокомментирует заявление так называемого президента сепаратистского Косово В.Османи о том, что «власти в Белграде нагнетают напряженность на севере Косово и Метохии под влиянием России и пытаются вызвать дестабилизацию всего региона»? Как такие обвинения сочетаются с позицией России, согласно которой решение по Косово нужно разработать на основе международного права, соблюдая ранее подписанные между Белградом и Приштиной договоренности?

Ответ: Российские оценки, кардинально отличающиеся от тенденциозного мнения т.н. президента Косово, за последние дни дважды (1, 2) были изложены в наших соответствующих комментариях, с которыми можно ознакомиться на официальном сайте МИД России.

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Вопрос: Косовские сепаратисты, запретившие въезд на контролируемую ими территорию автомобилей с сербскими номерами, оправдывают свои действия, апеллируя к соглашению от 2016 г. «О взаимности», которое относится к использованию автомобильных номеров сепаратистского Косово на территории центральной Сербии, подчеркивая, что под ним стоит подпись сербской стороны. Считает ли МИД России данное соглашение легитимным, а действия косовских сепаратистов, соответственно, законными? Должна ли Сербия, по мнению МИД России, выполнять это соглашение, если оно было ею подписано?

Ответ: В соглашении между Белградом и Приштиной от 14 сентября 2016 г., проистекающем из Соглашения о свободе передвижения 2011 г. (документы имеются в свободном доступе на сайте Канцелярии Правительства Сербии по делам Косово и Метохии), четко зафиксировано следующее. П.5 «Косово продлевает действие регистрационных номеров «KS» на пять лет, после чего стороны вновь обсудят данный вопрос (при посредничестве ЕС в случае необходимости)».

Понятно, что обсуждения, о которых идет речь в соглашении 2016 г., должны вестись за столом переговоров с участием уполномоченных представителей сторон. Вместо этого приштинские власти направили в сербонаселенные районы Косово свой спецназ в попытке навязать устраивающие их решения. Таким образом, налицо прямое, грубое и циничное нарушение косовоалбанцами своих обязательств в условиях незавершенности правового процесса, призванного урегулировать проблему свободы передвижения.

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Вопрос: На встрече С.В.Лаврова с главой дипломатии Евросоюза Ж.Боррелем на ГА ООН обсуждали «стабильность и предсказуемость» в отношениях. Для России, как представляется, это, прежде всего, роль ЕС в урегулировании кризиса в Донбассе. Киев давно и упорно стремится в Евросоюз. Что можно ожидать от Брюсселя в этой связи, в плане «стабильности и предсказуемости» политики ЕС на Украине?

Ответ: Да, действительно перспективы отношений России с ЕС обсуждались на встрече Министра иностранных дел С.В.Лаврова с Высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Ж.Боррелем в Нью-Йорке на «полях» 76-й сессии ГА ООН. Констатирована обоюдная заинтересованность в том, чтобы эти отношения развивались в предсказуемом и взаимовыгодном ключе. Важно прививать им «морозоустойчивость», оградить их от конъюнктуры. Мы соседи, важные торгово-экономические партнеры, и никакая политика не в состоянии изменить географию.

Едва ли имело бы смысл искусственно ставить развитие отношений между Россией и ее европейскими соседями, в т.ч. участвующими в таких интеграционных объединениях, как Евросоюз, в зависимость от хода урегулирования отдельных региональных и внутренних конфликтов – будь то на Украине или где-либо еще. Этой порочной логики, страдающей фокусировкой на разногласиях в ущерб общеевропейскому сотрудничеству, как раз придерживаются наши коллеги в есовском Брюсселе. Перспективы сотрудничества между Россией и ЕС, которое в нынешнем высококонкурентном мире могло бы существенно укрепить позиции европейского континента, в Евросоюзе близоруко увязали с выполнением Минских соглашений. При этом очевидно, что именно киевские власти несут первоочередную ответственность за игнорирование минского «Комплекса мер».

Говоря о «стабильности и предсказуемости» в отношениях с Евросоюзом, имеем в виду – в более широком плане – важность восстановления в нашем диалоге приоритета равноправного созидательного сотрудничества, нацеленного на реализацию долгосрочных интересов стран и народов. Разумеется, мы едва ли в скором будущем сможем вернуться к «бизнесу как обычно» – слишком тяжелым стал кризис доверия, подпитываемый недружественными шагами отдельных стран-членов ЕС. Вместе с тем у нас сохраняется заинтересованность работать с Евросоюзом и его странами-членами в духе прагматизма и добрососедства.

Однако добрые соседи ведут себя корректно, уважают и стараются учитывать законные интересы и взгляды друг друга. Не позволяют себе вмешиваться во внутренние дела, проявлять неуважение к судебной системе демократическим процедурам и общественным процессам, тиражировать голословные обвинения и применять друг против друга неправомерные в международно-правовом плане ограничительные меры. Да и в целом, те установки, которые сегодня открыто провозглашаются в программных документах ЕС в отношении нашей страны, – «отпор» и «сковывание», увы, едва ли совместимы с перспективой выстраивания «стабильных и предсказуемых» отношений Россия-ЕС.

Такое положение дел, на наш взгляд, не отвечает интересам ни одной из сторон и требует исправления. Эта очевидная истина постепенно пробивает себе дорогу и находит растущее понимание в европейских государствах. Что касается методологии улучшения отношений с Евросоюзом, то здесь не нужно изобретать велосипед. Для этого существуют общепризнанные, фундаментальные принципы международного права во главе с Уставом ООН. Это принципы суверенного равенства, невмешательства во внутренние дела, сотрудничества между государствами, добросовестного выполнения ими своих международных обязательств.

Что касается «стабильности и предсказуемости» политики ЕС в отношении Украины, то рассчитываем, что в ЕС перестанут закрывать глаза на открытый саботаж Киевом Минских соглашений, а Германия и Франция – как участники «нормандского формата» – простимулируют украинское руководство начать выполнять «Комплекс мер», утвержденный резолюцией 2202 СБ ООН. Его суть – предоставить Донбассу особый статус, согласовав его в прямом диалоге Киева с представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей, что должно обеспечить возвращение региона в состав Украины и достижение всеобъемлющего урегулирования внутриукраинского конфликта.

Ожидаем, что в Евросоюзе не будут игнорировать целенаправленное ущемление прав русскоязычного населения киевскими властями, которое противоречит не только международным обязательствам Украины, но и Конституции страны.

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Вопрос: Глава МИД Японии Т.Мотэги заявил, что для его страны предложенный Россией режим хозяйственной деятельности на Южных Курилах неприемлем. Будет ли эта позиция препятствием для взаимодействия с инвесторами из других стран?

Ответ: Исходим из того, что предпринимаемые Правительством Российской Федерации меры по ускоренному развитию дальневосточных регионов страны, включая Сахалинскую область, станут дополнительным стимулом и для работы по налаживанию совместной хозяйственной деятельности с Японией на южных Курильских островах этого субъекта Федерации. Будем только приветствовать подключение к практическому сотрудничеству на этих территориях заинтересованных иностранных инвесторов, в том числе японских партнеров.

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Вопрос: В ЕС уже начала действовать передвижная выставка «Забвению не подлежит». Многочисленные материалы рассказывают о вопиющих преступлениях гитлеровской Германии и её союзников в годы Второй мировой войны. Правда прошлого тяжела, многое трудно воспринимать. В Словакии эта выставка открылась в помещении Словацкого союза бойцов-антифашистов, а затем будет перемещаться по территории страны. Это – очень важное и нужное дело (большое спасибо Посольству России в Словакии за такую работу, поддержку и помощь!). Вероятно, подобные выставки пройдут и в других странах? Удастся ли провести их в странах, зараженных русофобией? В каких странах ЕС подобной выставки не будет?

Ответ: Действительно, проект по проведению передвижной планшетной историко-документальной выставки «Забвению не подлежит», демонстрирующей преступления нацистов и их пособников против мирного населения СССР в годы Второй мировой войны, реализуется под патронажем Российского исторического общества в Бельгии, Болгарии, Великобритании, Венгрии, Греции, Дании, Испании, Италии, Нидерландах, Норвегии, Польше, Португалии, Румынии, Сербии, Словакии, Словении, Финляндии, Франции, ФРГ, Хорватии, Чехии и Швеции. Первые экспозиции уже состоялись в ФРГ, Франции и Словакии. В настоящий момент Российское историческое общество работает над расширением количества европейских языков, на которых будут выпущены планшетные материалы для проведения мероприятия в еще не охваченных проектом государствах Европы.

Выставка не рассматривается организаторами в качестве пропагандистской акции. Ее задача – донести до людей, интересующихся трагической историей и уроками Второй мировой войны, прежде всего молодежи, историческую правду о подвиге советских солдат и неисчислимых жертвах, которые принесли народы СССР во имя избавления.

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