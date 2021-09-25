Комментарий официального представителя МИД России М.В.Захаровой относительно очередного доклада Наблюдательной миссии ООН по правам человека на Украине

Ознакомились с 32-м докладом Наблюдательной миссии ООН по правам человека на Украине (НМПЧУ) о правозащитной ситуации в этой стране за период с 1 февраля по 31 июля 2021 г.

Вызывает озабоченность содержащаяся в нем информация о росте числа нарушений режима прекращения огня и ударов по гражданской инфраструктуре, в первую очередь по объектам электро- и водоснабжения, образовательным учреждениям, более 80% из которых находятся на территории ДНР и ЛНР. Как следствие, продолжают гибнуть и получать ранения мирные люди, проживающие на юго-востоке страны. В этом контексте отмечаем вывод НМПЧУ о том, что жители Донбасса вновь подвергаются психологическим страданиям, причиной которых стало возобновление военных действий.

Люди, проживающие вдоль контактной линии, из-за ограничений на передвижение сталкиваются с серьезными трудностями в плане реализации своих социальных и экономических прав. Сожалеем, что Киев продолжает игнорировать призывы НМПЧУ отказаться от порочной практики увязки выплаты пенсий с регулярной регистрацией в качестве внутренне перемещенного лица.

За семь лет своих домов лишились десятки тысяч семей. Украинские военные продолжают эксплуатировать жилища гражданских лиц, пользоваться коммунальными услугами за их счет. Как отмечает НМПЧУ, ущерб, причиненный жителям Донбасса в результате боевых действий, в основном не возмещается, большинство пострадавших так и не получили компенсацию.

Крайне обеспокоены упоминающимися в докладе массовыми нарушениями прав человека на подконтрольной украинским властям территории: дискриминацией, ненавистническими заявлениями, проявлениями насилия, ростом неравенства, ущемлением прав пожилых людей и инвалидов, а также национальных меньшинств.

Вызывает тревогу сохраняющаяся практика применения пыток и произвольных арестов представителями правоохранительных органов и Службы безопасности Украины (СБУ). НМПЧУ отмечает проявления полицейской жестокости, о чем в том числе свидетельствуют вынесенные обвинительные приговоры по делам об убийствах гражданских лиц сотрудниками правопорядка. Наряду с этим констатируется отсутствие заметного прогресса в установлении и привлечении к ответственности виновных в трагедии в Одессе в мае 2014 г.

Разделяем озабоченность Миссии относительно конституционного кризиса на Украине, вылившегося в преследование двух судей Конституционного суда. Справедливо, в частности, мнение о том, что рассматриваемый Радой законопроект о судебной реформе противоречит международным стандартам.

НМПЧУ продолжает документировать случаи нападений и угроз в адрес представителей национальных меньшинств, журналистов, правозащитников, гражданских и политических активистов, в том числе критикующих националистические инициативы украинских властей, такие как противоречивый Закон о государственном языке.

Миссия регулярно призывает Киев принять закон о национальных меньшинствах, направленный на защиту языковых прав населения Украины. Рассчитываем, что Киев, наконец, прислушается к рекомендациям НМПЧУ и Венецианской комиссии Совета Европы и пересмотрит свои подходы в отношении представителей разных национальностей, проживающих на территории Украины.

В докладе выражается обеспокоенность высоким уровнем давления на сотрудников СМИ. Вопиющий пример – беспардонное закрытие телевизионных каналов «112 Украина», «ZIK» и «NewsOne».

Отмечаем также положения доклада, посвященные проявлениям насилия и притеснению прихожан Русской православной церкви на Украине.

Все эти факты в очередной раз свидетельствуют о неспособности Киева предпринять эффективные меры по улучшению ситуации с правами человека на Украине и об отсутствии политической воли для проведения тщательного и беспристрастного расследования преступлений, совершенных украинскими военнослужащими и сотрудниками СБУ, а также националистически и радикально настроенными элементами.

В отношении «крымского» раздела вновь напоминаем, что Республика Крым и город федерального значения Севастополь являются субъектами Российской Федерации, и очередная попытка включить оценку правозащитной ситуации в этом российском регионе в доклад НМПЧУ по Украине является неправомерной.