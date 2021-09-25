О встрече спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с Временным поверенным в делах Сирии в России А.Хамданом

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

29 сентября специальный представитель Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель Министра иностранных дел России М.Л.Богданов принял Временного поверенного в делах Сирийской Арабской Республики в Российской Федерации Аляаддина Хамдана.

В ходе беседы состоялось обсуждение актуальной российско-сирийской повестки дня с упором на дальнейшее укрепление двустороннего торгово-экономического сотрудничества.