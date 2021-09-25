О заседании Делового совета при Министре иностранных дел Российской Федерации

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

28 сентября под председательством С.В.Лаврова прошло очередное заседание Делового совета при Министре иностранных дел Российской Федерации. В мероприятии приняли участие представители руководства МИД России, профильных ведомств, а также главы ведущих деловых ассоциаций и крупных компаний.

Встреча была посвящена обсуждению новых тенденций и приоритетов многостороннего взаимодействия, формируемых в рамках международной климатической повестки.

В ходе дискуссий отмечалось растущее внимание к вопросам защиты окружающей среды и «зеленой трансформации» как в развитых, так и в развивающихся странах, а также в рамках большинства многосторонних и региональных форматов. Участники обменялись мнениями в отношении главных вызовов, стоящих перед отечественным бизнесом в свете ускорившихся в мире тенденций декарбонизации и перехода на экологически чистые источники энергии.

Были намечены направления для укрепления координации работы Министерства с деловыми кругами по «зеленой» повестке в целях эффективной реализации природоохранных инициатив, укрепления конкурентоспособности российской экономки и защиты интересов отечественного бизнеса на мировых рынках.