О встрече спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с Послом Франции в Москве П.Леви

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

29 сентября специальный представитель Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель Министра иностранных дел России М.Л.Богданов принял Посла Французской Республики в Москве Пьера Леви по его просьбе.

В ходе беседы основное внимание было сфокусировано на вопросах борьбы с терроризмом, наркотрафиком и нелегальной миграцией в Сахаро-Сахельском регионе. Затрагивалась также проблематика оказания помощи отдельным странам Африки в деле укрепления их государственных институтов. Было условлено продолжать контакты по африканскому досье в развитие второго заседания российско-французской Рабочей группы по Африке, которое состоялось 8 сентября с.г. в Москве.