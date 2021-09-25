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29.09.2114:07

О встрече спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с Послом Великобритании в Москве Д.Броннерт

1940-29-09-2021

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

 

29 сентября спецпредставитель Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель Министра иностранных дел России М.Л.Богданов принял Посла Великобритании в Москве Д.Броннерт по ее просьбе.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями по складывающейся ситуации на Ближнем Востоке и Севере Африки с упором на задачи урегулирования региональных конфликтов.

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