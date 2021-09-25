О встрече спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с Послом Великобритании в Москве Д.Броннерт

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

29 сентября спецпредставитель Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель Министра иностранных дел России М.Л.Богданов принял Посла Великобритании в Москве Д.Броннерт по ее просьбе.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями по складывающейся ситуации на Ближнем Востоке и Севере Африки с упором на задачи урегулирования региональных конфликтов.