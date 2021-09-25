О встрече спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с Послом Республики Мали в Москве Тиефингом Конате

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

28 сентября специальный представитель Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель Министра иностранных дел России М.Л.Богданов принял Посла Республики Мали Тиефинга Конате в связи с завершением его миссии в Москве.

В ходе беседы были обсуждены актуальные вопросы двусторонней российско-малийской повестки дня с акцентом на перспективы расширения торгово-экономических, научно-технических, гуманитарных и иных связей. При этом был подтвержден настрой Москвы и Бамако на дальнейшее углубление политического диалога и наращивание координации действий в ООН и других международных организациях.

С российской стороны была выражена готовность и далее содействовать внутрималийскому урегулированию, скорейшей нормализации обстановки в Мали в соответствии с нормами международного права и положениями Устава ООН.