О встрече спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с заместителем Министра иностранных дел Египта Б.Абдельати

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

28 сентября состоялась встреча спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с заместителем Министра иностранных дел Арабской Республики Египет Бадром Абдельати, находящимся в Москве с рабочим визитом.

В ходе беседы были рассмотрены актуальные вопросы дальнейшего динамичного развития российско-египетских традиционно дружественных отношений. При этом отмечена важность продолжения доверительного политического диалога и укрепления взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической, гуманитарной и иных сферах.

При обмене мнениями по актуальным аспектам положения на Ближнем Востоке главное внимание было уделено проблематике урегулирования кризиса в Сирии и палестино-израильского конфликта.