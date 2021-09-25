О телефонном разговоре заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Вершинина со специальным посланником Генерального секретаря ООН по Ливии Я.Кубишем

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

28 сентября состоялся телефонный разговор заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Вершинина со специальным посланником Генерального секретаря ООН по Ливии Я.Кубишем.

В ходе беседы стороны обсудили различные аспекты деятельности возглавляемой Я.Кубишем Миссии ООН по поддержке в Ливии, в том числе в контексте предстоящего рассмотрения в Совете Безопасности ООН вопроса о продлении ее мандата.

Состоялся обмен мнениями по текущей военно-политической ситуации в Ливии, включая подготовку к проведению намеченных на 24 декабря с.г. общенациональных выборов, и содействие реализации межливийского соглашения о прекращении огня.

С российской стороны подтвержден настрой на тесное взаимодействие с ооновским посредничеством, играющим важную координирующую роль в продвижении политического урегулирования ливийского кризиса в рамках инклюзивного процесса, предполагающего участие всех ведущих политических сил страны.