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Вступительное слово Министра иностранных дел России С.В.Лаврова на заседании Делового совета при Министре иностранных дел Российской Федерации, Москва, 28 сентября 2021 года
Уважаемые коллеги,
Рад приветствовать вас на очередном очном, после долгого перерыва, заседании Делового совета.
Сегодня предстоит обсудить комплекс вопросов, связанных с влиянием глобальной климатической и природоохранной повестки на позиции российского бизнеса за рубежом, на интересы нашей страны.
Проблема всё более актуальная. Наблюдаем растущее внимание к вопросам защиты окружающей среды, «зелёной трансформации» практически во всех развитых странах, а также в большинстве многосторонних и региональных организаций. Эти тенденции только усилились в пандемийный период. Декарбонизация, переход на экологически чистые источники энергии, другие аспекты, связанные с климатической повесткой, становятся все более значимым фактором, определяющим вектор развития энергетической отрасли, а с ней – и мировой экономики в целом.
Россия неизменно придает важное значение климатической проблематике. Активно участвуем в её обсуждении на международной арене, в первую очередь в контексте реализации Рамочной конвенции ООН об изменении климата. Рассматриваем Парижское соглашение в качестве надёжной международно-правовой основы для долгосрочного климатического урегулирования. В соответствии с положениями этого документа вносим свой вклад в усилия по снижению антропогенного воздействия на климат исходя из национальных условий социально-экономического развития.
Серьёзно готовимся к предстоящей в следующем месяце климатической конференции в Глазго. России есть, что предложить по экологической повестке. Руководство страны взяло курс на создание условий для развития низкоуглеродной экономики, в т.ч. создание механизмов для углеродного регулирования, «зелёного» инвестирования и финансирования.
Видим хорошие перспективы для активизации сотрудничества по данной тематике с партнёрами по Евразийскому экономическому союзу, «Группе двадцати», БРИКС. Готовы участвовать в дискуссии по экологическим сюжетам на площадках ООН, Всемирной торговой организации, ОЭСР, международных финансовых институтов. Также отмечаем активный настрой многих государств на развитие с нами природоохранного диалога.
Взаимодействие на данном направлении должно быть предсказуемым и транспарентным. Важно, чтобы проблематика изменения климата и охраны окружающей среды объединяла, а не разъединяла мировое сообщество. Будем этого добиваться, не допуская в этой сфере односторонних шагов, не учитывающих интересы других стран.
Уважаемые коллеги,
Рассчитываем сегодня на активное, заинтересованное обсуждение. В любом случае участие деловых кругов в решении стоящих перед нами в этой сфере задач весьма актуально. Нам крайне важно двигаться вперёд вместе с предпринимательским сообществом, эффективно осуществляя природоохранные программы и не забывая об экономическом росте, социальных аспектах и о повышении конкурентоспособности российских предприятий.