О встрече заместителя Министра иностранных дел России А.Ю.Руденко с сопредседателями Международных женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

28 сентября заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации А.Ю.Руденко принял сопредседателей Международных женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье – спецпредставителя Евросоюза по Южному Кавказу Т.Клаара, представителя ООН Дж.Султаноглу и спецпредставителя Действующего председателя ОБСЕ по Южному Кавказу А.Сёдер.

Проведен обстоятельный обмен мнениями по приоритетным темам повестки дня Женевских дискуссий в контексте подготовки к намеченному на середину октября очередному раунду. Российская сторона акцентировала императивность задачи укрепления безопасности в приграничье и регионе в целом. В практическом плане речь идет о начале процесса делимитации грузино-абхазской и грузино-югоосетинской границ с их последующей демаркацией, а также о предоставлении Грузией гарантий неприменения силы в отношении Абхазии и Южной Осетии путем заключения юридически обязывающего соглашения с этими республиками.

Отмечен общий настрой на поддержание устойчивого диалога с максимально полным задействованием имеющихся переговорных форматов под эгидой Женевских дискуссий. В этой связи выражена заинтересованность в продолжении регулярных заседаний Механизма по предотвращению и реагированию на инциденты (МПРИ) на грузино-югоосетинской границе в н.п. Эргнет, а также скорейшем возобновлении работы аналогичного МПРИ на грузино-абхазской границе в н.п. Гал.