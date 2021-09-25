О переговорах Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с Министром иностранных дел Социалистической Республики Вьетнам Буй Тхань Шоном

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

28 сентября состоялись переговоры Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с Министром иностранных дел Социалистической Республики Вьетнам Буй Тхань Шоном, находящимся в Москве с официальным визитом.

Министры провели доверительный обмен мнениями по комплексу вопросов состояния и перспектив российско-вьетнамских традиционно дружественных отношений с упором на повышение практической отдачи в областях, представляющих взаимный интерес. При этом был подтвержден настрой Москвы и Ханоя на дальнейшее поступательное укрепление политического диалога и эффективную реализацию имеющихся договорённостей на высшем и высоком уровнях в целях продвижения всеобъемлющего стратегического партнерства между Россией и СРВ.

С.В.Лавров и Буй Тхань Шон констатировали намерение последовательно углублять торгово-экономические связи, в том числе в рамках Соглашения о свободной торговле между странами ЕАЭС и Вьетнамом, наращивать сотрудничество в сфере обороны и безопасности, кооперацию в нефтегазовом и банковском секторе, агропромышленном комплексе, а также активизировать гуманитарные обмены. Особое внимание было уделено борьбе с пандемией новой коронавирусной инфекции.

Отмечены совпадение или близость подходов России и Вьетнама к большинству актуальных международных проблем, продуктивный характер взаимодействия двух стран в рамках ООН и на ведущих региональных площадках.