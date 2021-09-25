Выступление и ответ на вопрос СМИ Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова в ходе совместной пресс-конференции с Министром иностранных дел Социалистической Республики Вьетнам Буй Тхань Шоном по итогам переговоров, Москва, 28 сентября 2021 года

Добрый день,

Переговоры с моим коллегой Министром иностранных дел Вьетнама Буй Тхань Шоном прошли в конструктивном, дружественном ключе. Углубленно поговорили и обменялись мнениями по широкому кругу вопросов, представляющих взаимный интерес. Подтвердили обоюдный настрой на последовательное укрепление всеобъемлющего стратегического партнерства между нашими странами, основанного на многолетних традициях дружбы, солидарности и взаимной поддержки.

Приветствовали регулярный, содержательный политический диалог на высшем и высоком уровнях, продолжающийся несмотря на пандемию коронавирусной инфекции.

Особое внимание уделили реализации договоренностей, достигающихся нашими руководителями, в том числе в рамках телефонного разговора президентов России и Вьетнама 16 сентября с.г.

При обсуждении торгово-экономических связей у нас было единое мнение, что Соглашение о свободной торговле ЕАЭС с Вьетнамом реально способствовало увеличению двустороннего товарооборота. В 2020 г. он вырос на 15%, а с января по июль текущего года – еще на 24%. Одновременно рассмотрели возможности выправления дисбаланса во взаимной торговле, в том числе через расширение присутствия российских экспортеров на вьетнамском рынке.

Условились содействовать скорейшему переводу в практическую плоскость проекта организации крупноузловой сборки во Вьетнаме российской автотехники. В числе наших приоритетов – реализация масштабных инициатив в области промышленного производства, инфраструктурного строительства и транспорта.

Говорили о перспективах сложения усилий в таких областях, как информационная безопасность, создание электронного правительства и умных городов, банковская сфера, агропромышленный комплекс, связь и коммуникации.

Дали высокую оценку положению дел в нефтегазовом секторе. Решено и далее создавать благоприятные условия для эффективной деятельности ПАО «Газпром», АО «Зарубежнефть» и ПАО «НОВАТЭК» во Вьетнаме и КНГ «Петровьетнам» в России.

Подтвердили намерение последовательно наращивать военно-техническое сотрудничество, взаимодействие в сфере обороны и безопасности.

Считаем важным активизацию работы по возведению во Вьетнаме Центра ядерной науки и технологий, а также обеспечения стабильной деятельности Совместного Российско-Вьетнамского Тропического научно-исследовательского и технологического центра.

Позитивно оцениваем сотрудничество в сфере образования и подготовки кадров, особенно в части обучения вьетнамских граждан в России за счет средств федерального бюджета. В текущем учебном году такая возможность была предоставлена тысяче вьетнамских граждан. Общее же количество студентов, аспирантов и стажеров из Вьетнама в нашей стране насчитывает 6 тыс. человек. Вьетнам занимает одно из ведущих мест по данному показателю среди наших партнеров.

У нас совпадение или серьезная близость подходов к большинству актуальных проблем современности. Говорили о нашем взаимодействии в ООН, а также о ситуации в Азиатско-тихоокеанском регионе (АТР). Разделяем мнение о необходимости формирования в АТР адекватной современным реалиям архитектуры равной и неделимой безопасности, опирающейся на общепризнанные нормы международного права. У нас единое мнение о контрпродуктивности попыток проводить в АТР новые разделительные линии.

Переговоры были очень полезными. Они позволили нам понять, как дальше эффективно работать над выполнением договоренностей лидеров наших стран.

Спасибо.

Вопрос: Накануне была годовщина второй карабахской войны между Азербайджаном и Арменией, которую удалось остановить год назад колоссальными усилиями России. Как Вы оцениваете поствоенный период с точки зрения выполнения трёхстороннего заявления? Какие достижения считаете главными? Последнее время французские и американские партнеры активно продвигают идею о необходимости решения вопроса статуса Карабаха. Не считаете ли Вы это преждевременным будированием вопроса, о котором Вы говорили ранее? Какие задачи ставит сейчас Минская группа? Ожидаются ли до конца года результаты по транспортно-экономическому разблокированию?

С.В.Лавров: Главный результат почти года, прошедшего после 9 ноября 2020 г., заключается в том, что установлена стабильность. Она поддерживается. Российский миротворческий контингент способствует тому, что теперь мы не наблюдаем каких-либо насильственных действий. Мелкие инциденты, которые были на начальном этапе, быстро разрешались. Подчеркну, что сейчас там стабильная ситуация. Хотя проблем немало, прежде всего, по организации мирной жизни, завершению операции по разминированию, возвращению удерживаемых лиц и т.д.

Главная задача состоит в налаживании спокойной, мирной, стабильной жизни «на земле», в том, чтобы армянская и азербайджанская общины установили между собой доверие, которое было там многие десятилетия до первой карабахской войны, чтобы решались проблемы возвращения беженцев и другие бытовые, повседневные вопросы.

Что касается сопредседателей Минской группы ОБСЕ, буквально на днях три сопредседателя от России, США и Франции встречались в Нью-Йорке с министрами иностранных дел Азербайджана и Армении. Насколько понимаю, они согласовали возобновление своих поездок в регион для посещения и разговоров на месте с представителями Армении и Азербайджана, в том числе встречи запланированы в Степанакерте. Мне кажется, что их главная задача способствовать позитивным тенденциям, которые нужно всячески закреплять, обеспечивая «на земле» сосуществование, сотрудничество армянской и азербайджанской общин. Не стал бы на данном этапе строить более амбициозные планы.