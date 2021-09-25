О российско-египетских консультациях по европейской проблематике

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

28 сентября заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации А.В.Грушко принял заместителя Министра иностранных дел Египта Бадра Абдельати.

Состоялось заинтересованное обсуждение ситуации в Европе и прилегающих регионах, отношений двух стран с Европейским союзом, НАТО, а также широкого круга вопросов региональной и международной повестки, включая ситуацию в Восточном Средиземноморье и на постсоветском пространстве.

С обеих сторон был подтвержден настрой на поддержание плотного диалога по данной проблематике.