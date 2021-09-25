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28.09.2114:20

О российско-египетских консультациях по европейской проблематике

1929-28-09-2021

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

 

28 сентября заместитель  Министра иностранных дел Российской Федерации А.В.Грушко принял заместителя Министра иностранных дел Египта Бадра Абдельати.

Состоялось заинтересованное обсуждение ситуации в Европе и прилегающих регионах, отношений двух стран с Европейским союзом, НАТО, а также широкого круга вопросов региональной и международной повестки, включая ситуацию в Восточном Средиземноморье и на постсоветском пространстве.

С обеих сторон был подтвержден настрой на поддержание плотного диалога по данной проблематике.

 

 

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