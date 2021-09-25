О встрече заместителя Министра иностранных дел России А.А.Панкина с Послом Египта в России И.Насром

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

24 сентября заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации А.А.Панкин принял Посла Арабской Республики Египет в Москве И.Насра по его просьбе.

В ходе беседы обсуждались международные усилия по противодействию коронавирусной пандемии, состояние мировых энергетических рынков, проблемы осуществления перехода к низкоуглеродной экономике в свете комплексных мер по борьбе с изменениями климата.

Подчеркнута нацеленность на дальнейшее развитие российско-египетского взаимодействия по этим и другим вопросам в двустороннем формате и на многосторонних площадках.