Вступительное слово Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова в ходе переговоров с Министром иностранных дел Социалистической Республики Вьетнам Буй Тхань Шоном, Москва, 28 сентября 2021 года

Уважаемый г-н Министр,

Дорогие друзья,

Рады вас приветствовать в Москве. Хотел в дополнение к моим посланиям еще раз лично поздравить Вас с назначением в середине 2021 года Министром иностранных дел Социалистической Республики Вьетнам (СРВ). Вы практически 10 лет в своей предыдущей должности занимались отношениями с Российской Федерацией. Убеждены, что в этих отношениях обеспечена преемственность.

Наши отношения характеризуются, как всеобъемлющее стратегическое партнерство. У нас насыщенный политический, экономический, технологический диалог, инвестиционные связи и самые разнообразные гуманитарные контакты.

Тесно сотрудничаем и на международной арене, в частности, в Азиатско-Тихоокеанском регионе, где Вьетнам один из наших ключевых партнёров, в том числе по вопросам деятельности ООН.

Сегодня своевременная возможность провести разговор по всем направлениям нашего сотрудничества с учётом тех оценок и задач, которые прозвучали в телефонном разговоре наших президентов 16 сентября с.г.