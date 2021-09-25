О проведении сто двенадцатого заседания Совместной российско-казахстанской демаркационной комиссии

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

20-24 сентября в г. Алма-Ате состоялось сто двенадцатое заседание Совместной российско-казахстанской демаркационной комиссии.

Комиссия продолжила работу по подготовке и утверждению проектов итоговых документов демаркации российско-казахстанской государственной границы. Стороны обсудили комплекс вопросов, связанных с обозначением линии государственной границы на труднодоступном горном участке, а также планы полевых и камеральных работ на 2022 год.

Следующее заседание Комиссии состоится в октябре 2021 года на территории Российской Федерации.