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27.09.2117:29

О встрече заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации А.В.Грушко с Главой Миссии наблюдателей ОБСЕ на МАПП «Гуково» и «Донецк» на российско-украинской границе Д.Варгой

1924-27-09-2021

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

 

27 сентября заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации А.В.Грушко принял Главу Миссии наблюдателей ОБСЕ на МАПП «Гуково» и «Донецк» российско-украинской границы Д.Варгу.

В ходе беседы стороны обсудили вопросы, относящиеся к деятельности ОБСЕ, а также связанные с завершением работы данного полевого присутствия после истечения мандата 30 сентября с.г.

 

 

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