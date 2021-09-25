О встрече заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации А.В.Грушко с Главой Миссии наблюдателей ОБСЕ на МАПП «Гуково» и «Донецк» на российско-украинской границе Д.Варгой

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

27 сентября заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации А.В.Грушко принял Главу Миссии наблюдателей ОБСЕ на МАПП «Гуково» и «Донецк» российско-украинской границы Д.Варгу.

В ходе беседы стороны обсудили вопросы, относящиеся к деятельности ОБСЕ, а также связанные с завершением работы данного полевого присутствия после истечения мандата 30 сентября с.г.