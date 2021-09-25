О встрече спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с аккредитованными в Москве главами дипломатических миссий Йемена, ОАЭ и Саудовской Аравии

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

27 сентября специальный представитель Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель Министра иностранных дел России М.Л.Богданов принял аккредитованных в Москве Посла Йеменской Республики (ЙР) Ахмеда Аль-Вахейши, Посла Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммеда Аль-Джабера и Посла Королевства Саудовская Аравия Абдуррахмана Аль-Ахмеда по их просьбе.

В ходе состоявшейся беседы был проведен обстоятельный обмен мнениями по текущей военно-политической и гуманитарной ситуации, а также по вопросам мониторинга за соблюдением прав человека в ЙР.

С российской стороны была подтверждена готовность и далее активно побуждать противоборствующие йеменские стороны проявлять конструктивный подход и готовность к компромиссам при рассмотрении имеющихся разногласий. При этом подчеркнута необходимость прекращения всех боевых действий, снятия любых видов блокады территории Йемена, а также налаживания инклюзивного и результативного национального диалога с целью достижения всеобъемлющего мирного урегулирования.