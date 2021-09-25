О предстоящем официальном визите в Россию Министра иностранных дел Вьетнама Буй Тхань Шона

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

25-28 сентября проходит официальный визит в нашу страну Министра иностранных дел Социалистической Республики Вьетнам (СРВ) Буй Тхань Шона.

Планируются его переговоры с Министром иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавровым, встреча с Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации Д.Н.Чернышенко и ряд других мероприятий.

Предстоящий визит нацелен на продвижение сотрудничества по линии внешнеполитических ведомств двух стран, «сверку часов» по представляющим взаимный интерес актуальным проблемам глобальной и региональной повестки дня, укрепление координации действий на международной арене. Особое внимание предполагается уделить мерам по наращиванию кооперации между Россией и Вьетнамом в торгово-инвестиционной, научно-технологической и гуманитарной областях.

Дипотношения с Вьетнамом были установлены еще в 1950 г. В 2001 г. они вышли на уровень стратегического, а в 2012 г. – всеобъемлющего стратегического партнерства, последовательное укрепление которого является одним из приоритетных направлений внешней политики Российской Федерации в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Это отвечает интересам народов двух стран, способствует обеспечению мира, стабильности и устойчивого развития в регионе.

Россия и Вьетнам поддерживают регулярный политический диалог на высшем и высоком уровне, нацеленный на продвижение всего комплекса двусторонних отношений. В сложных условиях пандемии коронавируса руководство двух стран продолжает тесно контактировать. Только в текущем году состоялись телефонные разговоры Президента Российской Федерации В.В.Путина с Генеральным секретарем ЦК Компартии Вьетнама (КПВ) Нгуен Фу Чонгом (апрель) и Президентом СРВ Нгуен Суан Фуком (сентябрь). С главой КПВ Нгуен Фу Чонгом также разговаривал Заместитель Председателя Совета Безопасности Российской Федерации Д.А.Медведев (февраль). Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации В.И.Матвиенко провела беседу с Председателем Нацсобрания СРВ Выонг Динь Хюэ (июнь), Министр иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавров – с Министром иностранных дел Вьетнама Буй Тхань Шоном (апрель).

Вьетнамская делегация высокого уровня во главе с постоянным секретарем ЦК КПВ Во Ван Тхыонгом в июне приняла участие в организованном по линии Всероссийской политической партии «Единая Россия» «круглом столе» на тему: «Роль ответственных политических сил России и стран АСЕАН в укреплении архитектуры безопасности и сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе».

Важным шагом к восстановлению прямого диалога руководства наших стран стал визит во Вьетнам в марте Секретаря Совета Безопасности Российской Федерации Н.П.Патрушева.

Внешнеполитические ведомства России и Вьетнама поддерживают тесные контакты на основе двухлетних планов сотрудничества (текущий План – на 2021-2022 гг.).

В 2019-2021 гг. в рамках Года России во Вьетнаме и Года Вьетнама в России состоялся ряд важных мероприятий по продвижению взаимодействия в различных областях.

Одной из ключевых сфер двусторонних отношений является торгово-экономическое сотрудничество, которое динамично развивается в последние годы. Во многом это стало возможным благодаря реализации Соглашения о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и Вьетнамом (вступило в силу 5 октября 2016 г.). В 2020 г. товарооборот достиг 5,67 млрд долл. США (+15,2%), в том числе российский экспорт – 1,62 млрд долл. (+42,9%), импорт – 4,05 млрд долл. (+6,9%), в январе-июле с.г. объем взаимной торговли составил 3,6 млрд долл. (+23,9%), включая экспорт – 923,7 млн долл. (+13,3%), импорт – 2,67 млрд долл. (+28,1%).

Ключевые статьи российского экспорта – минеральное топливо, черные металлы, продукция сельского хозяйства и пищевой промышленности (злаки, мясо, рыба, готовые пищевые продукты), удобрения, изделия из древесины и пластмассы; импорта – электроника и мобильные телефоны, текстиль и обувь, продовольствие и сельхозпродукция.

Четко справляется со своими координирующими функциями Межправительственная Российско-Вьетнамская комиссия по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству (МПК) под председательством Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Д.Н.Чернышенко и Вице-премьера Правительства СРВ Ле Ван Тханя. Ее 22-е заседание состоялось в октябре 2019 г. в Ханое. В 2020 г. из-за пандемии не проводилось, однако в ноябре в формате видеоконференции была организована встреча сопредседателей МПК. Прорабатывается возможность организации 23-го заседания до конца текущего года в Москве.

Топливно-энергетический комплекс является стратегически важной отраслью сотрудничества двух стран. Его флагман – совместное предприятие «Вьетсовпетро» (учреждено в 1981 г., участники – АО «Зарубежнефть» и Корпорация нефти и газа «Петровьетнам»). За период эксплуатации месторождений (с 1986 г.) предприятие добыло почти 240 млн т нефти и 34,2 млрд куб. м природного газа. В 2010 г. подписано Межправсоглашение о продлении срока деятельности предприятия до 2030 г.

В Ненецком АО России с 2008 г. добычу углеводородов ведет ООО «Совместная компания «Русвьетпетро». Накопленный объем добычи – около 30 млн т нефти.

На континентальном шельфе СРВ работает также ПАО «Газпром» (в том числе в рамках совместной операционной компании «Вьетгазпром»). ПАО «НОВАТЭК» и АО «Зарубежнефть» в составе международного консорциума прорабатывают вопрос о подключении к проекту строительства терминала по приему сжиженного природного газа и газовой электростанции на юге СРВ.

Стабильно функционирует открытый в ноябре 2006 г. Совместный Вьетнамско-Российский банк со штаб-квартирой в Ханое и сетью отделений по всей стране. Одно из перспективных направлений его работы – возможность использования во взаимных расчетах национальных валют. С конца 2019 г. владельцы российской карты «МИР» могут расплачиваться ею на территории Вьетнама.

Ряд субъектов Российской Федерации и городов и провинций СРВ проявляют взаимный интерес к налаживанию и развитию кооперации в различных областях, включая торговлю, инвестиции, гуманитарные связи. С российской стороны это Москва, Санкт-Петербург, Приморский край, Ненецкий автономный округ, Башкортостан и Татарстан, Калужская, Курская, Московская, Ярославская области. Самые крупные проекты с вьетнамскими инвестициями – сооружение молочных комплексов в Московской и Калужской областях, а также в Приморье.

Ведется работа по организации сборки отечественной автотехники («КАМАЗ», «ГАЗ») в СРВ на основе межправительственного Протокола о поддержке производства во Вьетнаме моторных транспортных средств от 21 марта 2016 г.

Большое внимание стороны уделяют военному и военно-техническому сотрудничеству, а также взаимодействию в области безопасности при строгом соблюдении международного права и национального законодательства двух стран.

Россия и Вьетнам в духе традиционной дружбы и всеобъемлющего стратегического партнерства активно взаимодействуют в борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. По линии российских ведомств и компаний вьетнамским партнерам в 2021 г. на безвозмездной основе передано около 15 тыс. доз российской вакцины «Спутник V». РФПИ ведет переговоры с уполномоченными организациями СРВ о поставках 60 млн доз этого препарата, а также однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт» после ее регистрации во Вьетнаме. Обсуждается возможность налаживания производства обеих вакцин вьетнамскими предприятиями.

В первые месяцы распространения коронавируса Россия направила во Вьетнам тест-системы на 7 тыс. исследований для определения инфекции, в ноябре 2020 г. – еще 500 наборов (на 50000 исследований). При диагностике коронавируса в отдаленных районах СРВ активно используется переданная в 2019 г. мобильная лаборатория на базе автомобиля «КАМАЗ». 19 июня 2020 г. Центральный госпиталь тропических болезней в Ханое получил партию отечественного препарата Циклоферон производства НТФФ «Полисан». В сентябре с.г. Комитет по внешним связям Санкт-Петербурга направил Народному комитету города Хошимина препарат Цитофлавин производства той же компании на сумму более 100 тыс. долл. США (рассчитана на 2,5-3 тыс. пациентов).

Уникальным объектом двустороннего научно-технического сотрудничества является Совместный Российско-Вьетнамский Тропический научно-исследовательский и технологический центр (создан в марте 1988 г.). Результаты его прикладных и фундаментальных научных исследований, в том числе в области медицины, экологии, материаловедения, высоко оцениваются не только в России и Вьетнаме, но и в других странах.

Важным направлением российско-вьетнамских отношений является образование и подготовка кадров. В нашей стране за несколько десятилетий были подготовлены десятки тысяч вьетнамских специалистов, многие из которых и сейчас занимают высокие государственные и военные посты, играют видную роль в науке, культуре, искусстве, общественной жизни страны.

В России обучается около 6 тыс. граждан СРВ, в том числе 2 тыс. – по ежегодно выделяемым государственным стипендиям. В 2021/2022 учебном году возможность учиться в российских вузах за счет федерального бюджета была предоставлена 1 тыс. вьетнамцев.

В течение многих лет в Ханое успешно действует Российский центр науки и культуры (РЦНК), главной задачей которого является содействие гуманитарным обменам между нашими странами.

Продвижением русского языка во Вьетнаме активно занимаются РЦНК и Ханойский филиал Института русского языка им. А.С.Пушкина (ХФИРЯП).

С 2010 г. действуют созданные фондом «Русский мир» Русские центры в Ханое и Хошимине, а также Кабинеты русского языка во вьетнамской столице и в Дананге.

По линии Минпросвещения России реализуется программа по направлению преподавателей русского языка в средние общеобразовательные учреждения СРВ.

В настоящее время русский язык в государственных учебных заведениях изучают около 5 тыс. граждан Вьетнама В 2021 г. после многолетнего перерыва русский язык был вновь включен в школьную программу в качестве первого иностранного (наряду с английским, китайским, французским и японским).

Активное содействие гуманитарному обмену в духе уважения к памятным событиям в истории двух стран оказывают Общество российско-вьетнамской дружбы и Общество вьетнамо-российской дружбы.

До пандемии Вьетнам был популярным местом массового отдыха россиян, а Россия набирала популярность среди вьетнамских туристов (в 2019 г. – 572 тыс. и 59 тыс. чел. соответственно). В апреле 2016 г. в Ханое открылся туристический офис «Посети Россию», который представляет интересы Ростуризма во Вьетнаме и ряде других стран Юго-Восточной Азии. С учетом этого можно прогнозировать быстрое возобновление турпотоков между двумя странами после завершения пандемии коронавирусной инфекции.