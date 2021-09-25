О встрече спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с Послом Иордании в Москве Х.Шавабкой

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

27 сентября специальный представитель Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель Министра иностранных дел России М.Л.Богданов принял Посла Иорданского Хашимитского Королевства в Москве Халеда Шавабку по его просьбе.

В ходе беседы состоялся заинтересованный обмен мнениями по актуальной ближневосточной проблематике с акцентом на перспективы палестино-израильского урегулирования и развитие обстановки в Сирии и вокруг нее.

Были также затронуты некоторые аспекты дальнейшего укрепления многопланового российско-иорданского сотрудничества, включая координацию на антитеррористическом направлении.