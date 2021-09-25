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27.09.2114:10

О встрече спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с Послом Иордании в Москве Х.Шавабкой

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СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

 

27 сентября специальный представитель Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель Министра иностранных дел России М.Л.Богданов принял Посла Иорданского Хашимитского Королевства в Москве Халеда Шавабку по его просьбе.

В ходе беседы состоялся заинтересованный обмен мнениями по актуальной ближневосточной проблематике с акцентом на перспективы  палестино-израильского урегулирования и развитие обстановки в Сирии и вокруг нее.

Были также затронуты некоторые аспекты дальнейшего укрепления многопланового российско-иорданского сотрудничества, включая координацию на антитеррористическом направлении.

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